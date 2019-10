Gimnastas colombianos tienen tarea en el Mundial

Con el nortesantandereano Carlos Calvo y los hermanos antioqueños Andrés y Juan Manuel Martínez, Colombia buscará desde este fin de semana en Stuttgart, Alemania, figuraciones importantes en el Mundial de gimnasia artística que les dé cupo para los Juegos Olímpicos de Tokio.

En esta ocasión el país no llevó el equipo completo, pues no clasificó en la pasada edición. Además, Jossimar Calvo aún no se recupera de una lesión que sufrió y que le hizo perder la temporada.

El entrenador de los dos paisas, Leonardo González, manifestó optimismo por la actuación. Andrés es el más experimentado, en tanto que José Manuel, que apenas está incursionado entre los mayores, viene de ocupar el cuarto lugar en arzones en la Copa Mundo de Portugal y avanzar hasta finales en anillas, paralelas y barra fija.

Ayer comenzaron las competencias de las damas con dominio de China en la clasificación general por selecciones. Y, según Efe, la francesa Mélanie de Jesus dos Santos (19 años) comanda el concurso individual una vez completada la primera mitad de la clasificatoria. Francia aparece segunda y Canadá, tercera.

Las gimnastas colombianas María José Villegas, Nataly Rodríguez y Angélica Mesa competían hoy en horas de la madrugada.