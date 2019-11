Piragüistas responden con oros en Cartagena

Tener la responsabilidad de aportarle más de una decena de medallas doradas a Antioquia en Juegos Nacionales es algo que motiva a los integrantes del equipo de canotaje para brillar. Así lo reconoce Manuela Gómez Sánchez, la deportista nacida en El Peñol y quien es una de las caras nuevas que el departamento tiene en las justas de Bolívar.

Ayer, sus compañeros Johan Cano, Mateo Pérez, Tatiana Muñoz, Sergio Johhan David y Juan Manuel Salazar iniciaron la ruta dorada, al ganar las pruebas de K2000, K1 y C2 1000 metros, respectivamente, confirmando los pronósticos. Lo mismo que espera hacer Manuela en la jornada de hoy, en la que disputará dos pruebas.

Proceso de masificación

Ella hace parte del grupo de renovación que la Liga Antioqueña de Canotaje viene adelantando en Guatapé, aprovechando el talento que ha encontrado en municipios como Alejandría y El Peñol, para masificar este disciplina que, en las últimas tres ediciones de Juegos Nacionales, ha sido clave para la conquista del título general del certamen.

Los cuatro años que ajusta como deportista, unido a la ardua preparación que ha tenido este 2019, le permiten a la antioqueña llegar fortalecida y segura en busca de los cuatro oros, en igual número de pruebas que afrontará en la competencia (dos hoy y las restantes mañana).

“Este último año ha sido muy intenso, con una planificación y un trabajo fuerte, ya que la meta es clara y por eso llegamos muy bien preparados, con la mente puesta en darle la mayor cantidad de triunfos posibles a Antioquia, y defender el prestigio que se ha ganado nuestro canotaje”, afirma la atleta que estará en las pruebas de C1 en 200 y 500 metros, y en la C2 en las mismas distancias.

Hace cuatro años, la delegación paisa se impuso en esta disciplina luego de sumar ocho medallas de oros, superando a Bogotá que se quedó con cinco.

EL COLOMBIANO habló con la deportista antes de su debut en estos Juegos.

¿Cuáles son sus expectativas en Nacionales, los segundos en los que compite?

“En 2015 tenía muy poca experiencia, estaba empezando, pero ahora ya he estado en el ciclo olímpico, y aunque en los Panamericanos de Lima no contamos con suerte, ya que las condiciones del clima no ayudaron y terminé séptima, acá en Cartagena vengo por los oros, me siento con confianza por la buena preparación”.

¿Cuáles son las rivales más fuertes?

“Aunque contamos con una preparación muy buena sabemos que las deportistas de Bogotá y Boyacá tienen muchas condiciones, así que la lucha con ellas será fuerte por cada una de las medallas”.

¿Cómo fue la adaptación al clima y al escenario?

“El cambio fue muy brusco, el clima es muchísimo más caliente pero los días que hemos tenido acá han sido muy buenos para podernos adaptar y conocer la pista. Creo que vamos a obtener grandes resultados”.

¿Cuál es el balance que hace de estos 4 años?

“Me siento muy satisfecha de lo que hecho, lo que he logrado, porque arranqué en 2015 y en 2016 integré mi primera selección Colombia, lo que me ha permitido competir en Juegos de Mar y Playa, en los que gané dos bronces. El año pasado fui quinta en el Mundial juvenil y también en dos campeonatos del mundo siendo séptima en la prueba de botes por equipos, además del segundo y tercer lugar en el Mundial femenino en Hungría”