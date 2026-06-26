Javier Blair Reyes peleará en UFC Bakú este próximo sábado: ¿a qué hora y dónde ver la pelea?

Javier Blair Reyes es el único representante de Colombia en la Ultimate Fight Championship (UFC), la promotora de artes marciales mixtas más importante del mundo. El cafetero tuvo un debut exitoso al vencer el 28 de febrero al brasileño Douglas Silva de Andrade por nocaut técnico. Este sábado 27 de junio saldrá nuevamente a la jaula más prestigiosa de todas, esta vez, en Bakú, Azerbaiyán, contra Kaan Ofli en una nueva edición del UFC Fight Night.

Con un buen manejo de piso, juego de piernas, boxeo ágil y fuerte en la defensa de derribos, Reyes, de 32 años, cosechó un récord positivo en más de 17 años de carrera. El oriundo de Bogotá suma 23 victorias y 5 derrotas como peleador profesional, con un estilo freestyle que le brinda dominio sobre la mayoría de sus rivales.

De sus últimas cinco peleas, Javier solo perdió una por decisión unánime. Las otras cuatro contiendas se las quedó con creces al vencer con 3 nocauts y una sumisión, demostrando versatilidad a la hora de finalizar las peleas.

Su rival, el australiano Kaan Ofli, tiene más experiencia en el octágono más importante del mundo, manejando un récord de 14 victorias y 5 derrotas. Este contrincante es la oportunidad perfecta para Reyes de hacerse un nombre en la UFC, ya que, si bien Ofli es experimentado, Reyes se encuentra en el mejor estado de forma de su carrera.