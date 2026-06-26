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Javier Blair Reyes peleará en UFC Bakú este próximo sábado: ¿a qué hora y dónde ver la pelea?

El artista marcial colombiano, Javier Reyes, peleará este próximo sábado 27 de junio en el octágono más importante del mundo, el de la UFC. En Bakú tendrá su segunda salida en la categoría peso pluma

  • Javier Blair Reyes tendrá su segunda pelea en UFC. Ganó la primera. FOTO: Insatgram javier_blair_ufcfigther
    Javier Blair Reyes tendrá su segunda pelea en UFC. Ganó la primera. FOTO: Insatgram javier_blair_ufcfigther
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 3 horas
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Javier Blair Reyes es el único representante de Colombia en la Ultimate Fight Championship (UFC), la promotora de artes marciales mixtas más importante del mundo. El cafetero tuvo un debut exitoso al vencer el 28 de febrero al brasileño Douglas Silva de Andrade por nocaut técnico. Este sábado 27 de junio saldrá nuevamente a la jaula más prestigiosa de todas, esta vez, en Bakú, Azerbaiyán, contra Kaan Ofli en una nueva edición del UFC Fight Night.

Con un buen manejo de piso, juego de piernas, boxeo ágil y fuerte en la defensa de derribos, Reyes, de 32 años, cosechó un récord positivo en más de 17 años de carrera. El oriundo de Bogotá suma 23 victorias y 5 derrotas como peleador profesional, con un estilo freestyle que le brinda dominio sobre la mayoría de sus rivales.

De sus últimas cinco peleas, Javier solo perdió una por decisión unánime. Las otras cuatro contiendas se las quedó con creces al vencer con 3 nocauts y una sumisión, demostrando versatilidad a la hora de finalizar las peleas.

Su rival, el australiano Kaan Ofli, tiene más experiencia en el octágono más importante del mundo, manejando un récord de 14 victorias y 5 derrotas. Este contrincante es la oportunidad perfecta para Reyes de hacerse un nombre en la UFC, ya que, si bien Ofli es experimentado, Reyes se encuentra en el mejor estado de forma de su carrera.

“Sé que es un rival duro y lo respeto mucho. Mi manera de respetar a los rivales es entrenando al máximo y buscando noquearlos lo más rápido posible. Pero, sinceramente, he enfrentado todo tipo de oponentes. Strikers, grapplers, de todo. No siento que tenga algo que no haya visto antes. He vencido a peleadores más fuertes y con más experiencia. Creo que simplemente es repetir la historia”, le dijo el peleador colombiano a El Nuevo Herald.

La pelea entre el cafetero Javier Blair Reyes contra el australiano será este próximo sábado 27 de junio desde las 9:00 a.m., hora de Colombia. La cartelera empezará desde las 8:00 a.m. y contará con la presencia de artistas marciales de alto nivel como Shara Magumedov, Rafael Fiziev o Manuel Torres. La pelea de Reyes y toda la jornada se podrá ver a través de Paramount+.

Lea también: 7 nocauts en la UFC Freedom de la Casa Blanca: Illia Topuria perdió contra Justin Gaethje

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