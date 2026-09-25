¿Nequi está caído? Usuarios reportan fallas y dificultades para ingresar a sus cuentas

Durante la tarde de este viernes, 25 de septiembre, usuarios de Nequi han reportado en la red social X problemas para ingresar a sus cuentas y utilizar la aplicación. Según las quejas, la dificultad se presenta después de introducir la clave, cuando la plataforma solicita realizar un reconocimiento facial que no permite avanzar al siguiente paso.
Las fallas han sido reportadas por múltiples usuarios a través de redes sociales, quienes aseguran que no han podido acceder a su dinero ni realizar las operaciones habituales desde la aplicación.
El inconveniente se presenta mientras, en la página de Nequi destinada a consultar el estado de sus servicios, la plataforma muestra que estos se encuentran operacionales. Esta información contrasta con los reportes publicados por clientes que aseguran que no pueden completar el proceso de ingreso a sus cuentas.