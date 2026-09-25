Shakira invita al mundo a su Macondo: así han sido sus primeros conciertos en Madrid

Por Valeria Murcia Valdés
*Colaboración Especial
Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, dice la Canción de las Simples Cosas que inmortalizó Mercedes Sosa. Podríamos añadir que es de valientes revisitar los viejos sitios donde la vida no fue tan sencilla.
En su caso, Shakira decidió volver a España. Regresó con la frente en alto para encontrarse con sus fans durante 12 fechas en las que no se vive un concierto nada más, sino una celebración. Una fiesta que honra su carrera, sus orígenes y su propia capacidad de sobrellevar las amarguras de la vida. Un viaje que habla de lo orgullosa que se siente de en quién se ha convertido.
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“Todo el mundo me dice: la cara con la que te fuiste y con la cara que volviste”, bromeó durante una de las primeras noches de su residencia en la capital española.
Esa historia la ha contado ella en sus canciones. La barranquillera vivió un buen tramo de su vida en España, donde se enamoró y tuvo a sus dos hijos. En 2022, ese mismo país fue el escenario de una muy pública y dolorosa ruptura, tras la que se sumó el asedio de la prensa, problemas de evasión fiscal (un pleito que ganó y por el cuál se dictó que la colombiana recibiera 60 millones de euros) y el golpe de realidad de que debía criar sola a sus dos hijos, Milan y Sasha.