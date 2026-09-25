Shakira invita al mundo a su Macondo: así han sido sus primeros conciertos en Madrid

Por Valeria Murcia Valdés

*Colaboración Especial Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, dice la Canción de las Simples Cosas que inmortalizó Mercedes Sosa. Podríamos añadir que es de valientes revisitar los viejos sitios donde la vida no fue tan sencilla. En su caso, Shakira decidió volver a España. Regresó con la frente en alto para encontrarse con sus fans durante 12 fechas en las que no se vive un concierto nada más, sino una celebración. Una fiesta que honra su carrera, sus orígenes y su propia capacidad de sobrellevar las amarguras de la vida. Un viaje que habla de lo orgullosa que se siente de en quién se ha convertido. Le puede interesar: En video: ¡Emocionante! Laura Pausini cantó Antología con Shakira en Madrid “Todo el mundo me dice: la cara con la que te fuiste y con la cara que volviste”, bromeó durante una de las primeras noches de su residencia en la capital española. Esa historia la ha contado ella en sus canciones. La barranquillera vivió un buen tramo de su vida en España, donde se enamoró y tuvo a sus dos hijos. En 2022, ese mismo país fue el escenario de una muy pública y dolorosa ruptura, tras la que se sumó el asedio de la prensa, problemas de evasión fiscal (un pleito que ganó y por el cuál se dictó que la colombiana recibiera 60 millones de euros) y el golpe de realidad de que debía criar sola a sus dos hijos, Milan y Sasha.

Ha pasado el tiempo, han sanado algunas heridas y de ese proceso nació un álbum: Las mujeres ya no lloran (2023), un disco que se llevó el premio al Mejor Álbum de Pop Latino en los Grammy de 2025. A esto, se le suma el éxito de la canción que inspiró el nombre del álbum, la muy honesta Bzrp Music Sessions, Vol. 53 junto al DJ argentino Bizarrap que les mereció a ambos el galardón de Canción del Año en la edición 24 de los Latin Grammy. Rodeada por el respaldo de su público y una carrera de más de 30 años a cuestas, Shakira supo seguir construyendo una trayectoria que, aunque ya estaba colmada de éxitos, solo anticipaba que alcanzaría niveles más altos. Su gira más reciente incluyó el concierto más multitudinario de su carrera: en mayo convocó a alrededor de 2 millones de personas en las playas de Copacabana en Río de Janeiro, Brasil. A eso se le suma que, al finalizar su residencia en España, se presentará nuevamente frente a las Pirámides de Giza el 28 de noviembre, después de presentarse allí por primera vez en 2007 con la gira Fijación Oral.

Shakira en uno de sus conciertos en la residencia europea. FOTO Cortesía Nicolás Gerardin.

Macondo en Madrid

El concierto estaba agendado para empezar a las 8:30 p.m., pero la experiencia empezó mucho antes. Shakira supo hacer de esas horas previas una fiesta. A partir las 3:30 p. m. los fans llegaron desde distintos rincones del mundo, alrededor de 55.000 por fecha, y entraron a un espacio lleno de color y concebido como un lugar para celebrar cultura latina. Fue bautizado como Macondo Park y su nombre provino de una reflexión personal de la artista sobre uno de los fragmentos célebres de Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez. Este festival de 220.000 metros cuadrados fue ambientado con el cantar de pájaros y una combinación de colores. Allí se alzó una biblioteca con una selección especializada de títulos latinoamericanos, espacios que recreaban sus videos musicales, comparsas que llenaban los pasillos de baile y música, como si un pedacito del Carnaval de Barranquilla aterrizara en Madrid. Le puede interesar: Con Agua, Shakira y Maluma encendieron las redes al ritmo de un merengue sensual Se abrió allí también un museo que recorría la carrera de Shakira, un Macondito pensado en especialmente para los niños y un escenario adicional donde se presentan artistas como Guitarricadelafuente, Aria Vega y Maro. Una vez en el estadio Shakira –ensamblado especialmente para esta residencia– la espera se hizo más amena mientras se proyectaban en las pantallas éxitos de todas sus etapas musicales. Lejos de hacerse repetitivo, los fans coreaban y bailaban juntos desde antes, calentando motores para la fiesta de más de dos horas que estaba por empezar.

El renacimiento de la loba

Eran las 8:45 p. m. y la enorme pantalla mostró a una Shakira que renacía de la tierra, reconstruida y sus pedazos estaban unidos con oro, como en el kintsugi. Pronto los reflectores se dirigieron al medio de la pista, por donde caminaba Shakira, vestida de blanco mientras usaba unas gafas reflectivas que parecían sacadas de Volver al Futuro II. Empezó con La Fuerte y Girl Like Me, su colaboración con Black Eyed Peas, para luego ir atrás en el tiempo y revisitar Las de la Intuición, una de las más esperadas, como parte de un medley en el que también interpretó Estoy Aquí. Con su guitarra y evocando su época más roquera, llegaron Empire, Inevitable y Si te Vas. “La vida tiene formas de recompensarlo a uno y esta es una de ellas”, le dijo al público sobre la oportunidad de hacer su residencia en Madrid. “Todo esto es una prueba de que han estado ahí en las buenas y en las malas”.

Shakira sacó su parte más rockera en una parte del show. FOTO Cortesía Nicolás Geradin

Siguieron Te Felicito y TQG, ambas de su último disco, y más adelante llegó uno de los momentos más emocionantes del concierto: Acróstico, la canción que comparte con sus hijos y con la que juntos reafirman que son una manada, más allá de cualquier problema. El llanto se convirtió en fiesta otra vez con La Bicicleta, La Tortura, Hips Don’t Lie, Chantaje y otra de las más esperadas de este último álbum: Soltera. “Nosotras las mujeres cada vez que nos caemos nos levantamos un poquito más sabias, un poquito más humanas y un poco más fuertes”, dijo sobre esa canción que le ha permitido deshacer estigmas. Habló de la fuerza interna, de las respuestas que solo se encuentran mirando dentro, porque, aunque en el momento en el que algo termina te quedas sin brújula, “te das cuenta de que sí se puede y que la soltería es necesaria. Es una oportunidad para aprender sobre uno mismo y disfrutar de la compañía propia”. Puede leer: Macondo y el carnaval serán el centro de la residencia de conciertos de Shakira en Madrid El concierto siguió con una tanda de los clásicos que consolidaron los primeros años de la carrera de la barranquillera: Ojos Así, Pies descalzos, sueños blancos y Antología, para la que invitó a la italiana Laura Pausini al escenario. Juntas compartieron una interpretación acústica cargada de complicidad y cercanía.

Laura Pausini fue la primera invitada a esta residencia de Shakira en Madrid. FOTO Cortesía Nicolás Gerardin

Pausini destacó su perseverancia y talante, recordando que se conocieron a mediados de los noventa cuando coincidían haciendo promoción en algún canal o emisora, cuando sus carreras apenas arrancaban. Aquí siguen las dos. (Por ahora se sabe que otro invitado será Maluma). El final se fue dibujando a todo color con los himnos mundialistas Dai Dai y Waka Waka, seguidos por Loba y Bzrp Music Sessions, Vol. 53, en lo que fue un momento catártico en el que “clara-mente” miles de personas corearon a todo pulmón “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

Shakira y hacer casa lejos de casa

Lo de crear un Macondo en Madrid fue una idea inspirada también en las persecuciones y amenazas que sufren los migrantes en Estados Unidos y en distintas partes del mundo, más aún en entornos donde sigue multiplicándose el ascenso de las ultraderechas. Como respuesta al miedo creciente, “yo elegí responder con una celebración: la más grande que fuéramos capaces de imaginar”, escribió Shakira en una carta publicada en El País de España. “Porque la respuesta más poderosa al miedo es existir con toda la fuerza, toda la alegría y toda la dignidad del mundo”. Por eso escogió Madrid, porque allí “ocurre algo que el mundo merece ver: la inmigración latina no es tolerada, es celebrada”. Que ganas de que así mismo se multipliquen cada vez más esos Macondos y que su gozo combata cada día el miedo que, con justa causa, sigue devorando los sueños de quienes un día decidieron hacer una casa lejos de casa.

Mi anécdota en el tercer concierto de Shakira en Madrid

En esta serie de residencias, Shakira incluyó Te Dejo Madrid como parte de su set. Esa canción hizo parte del álbum Servicio de Lavandería en 2001, cuando yo apenas tenía seis años. Guardo algunos videos de esa época y en uno de ellos estamos mi abuelo Chucho y yo, bailando Te Dejo Madrid. Imitábamos a Shakira con poca gracia, pero mucha diversión. Vuelvo a ese video cada tanto para abrazarlo con el alma. Con 31 años, tres de ellos viviendo en la capital española, tuve el inmenso privilegio de escuchar esa canción en vivo e imaginar que volvía a bailarla con mi abuelo. Esas son las formas que tiene la música de llevarte a casa.

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