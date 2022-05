Satisfecha por dar lo mejor y feliz por el cariño que le han demostrado los colombianos, se mostró la boxeadora caucana Ingrit Valencia tras lograr la medalla de plata en el Mundial disputado en Turquía.

“Fue una pelea bastante inteligente, estaba contra la local y no era fácil. Yo siempre he dicho que uno no va a hacer una fiesta para que otro celebre, di lo mejor de mí, traté de lucir muy bien y representar bien al país. Estoy agradecida con la gente de Colombia porque siempre me ha apoyado, me ha enviado su mejor energía, seguimos fuertes, hay Ingrit para rato”, comentó la boxeadora.

El primer round fue claro para la anfitriona Buse Naz Cakiroglu, quien impuso sus condiciones. Ya en el segundo, Valencia emparejó las cosas, pero no le alcanzó para revertir la balanza a su favor. Y el último asalto fue de trámite.

Al final, los jueces dejaron como ganadora a la boxeadora local con un 5-0 que lució muy abultado de acuerdo con el desarrollo que tuvo la pelea.

En su camino a la final, Ingrit había vencido a Nazym Kyzaibay, de Kazajistán; Ruhafzo Hagnazarova, de Tsyikistán; Anamika Anamika, de la India, y a la uzbeka Aziza Yukubova.

Otra medalla más

Ingrit ganó presea de bronce en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y, además, fue medallista de plata en los Bolivarianos de 2013 en Perú; oro en los Suramericanos de 2014 en Chile y en los Centroamericanos y del Caribe de 2014, en México.

En los Juegos Bolivarianos de 2017 se llevó la presea dorada y ese mismo año, en los Centroamericanos y del Caribe, obtuvo oro en la categoría mosca (51 kilogramos).

Con el logro de este viernes, la deportista caucana igualó lo alcanzado por la vallecaucana Jessica Paola Caicedo en el Mundial de 2019 celebrado en la India en la división de los 81 kilogramos.

Hasta el momento, el único título mundial que ostenta el país en el pugilismo aficionado es el del cartagenero Miguel ‘Máscara’ Maturana, quien logró oro en Montreal, Canadá, en 1981, ante el coreano Chang Im Suk.

La Selección Colombia de boxeo que estuvo en Turquía la completaron Jenni Arias (57 kg), Diana Romero (81 kg) y Valeria Arboleda (47 kg), eliminadas en las fases previas, quienes estuvieron dirigidas por los entrenadores Raúl Ortiz y José Salinas.

Seguimos trabajando por el boxeo femenino: Alberto Torres (presidente Federación Colombiana de boxeo)

¿Cuál es su opinión acerca de la actuación de Ingrit?

“La medalla de Ingrit es un logro muy importante para el boxeo colombiano, eso muestra el crecimiento de nuestro deporte gracias al apoyo del Ministerio del Deporte, en cabeza del ministro Guillermo Herrera. Igualmente, es muestra del trabajo que venimos haciendo en nuestra Federación donde estamos trabajando desde la base y hemos fortalecido el boxeo femenino”.

¿Considera que los jueces fueron ajustados o favorecieron a la local?

“El resultado fue justo, un combate parejo en el que la boxeadora turca hizo gala de su distancia con un boxeo bastante parecido al de Ingrit. Ahí fue donde sacó su ventaja, aparte que la localía influye mucho, pero no podemos decir que nos robaron”.

¿Qué le hace falta al boxeo nacional para volver a tener un resultado histórico como lo es un oro mundial?

“Estamos avanzando, esta es nuestra segunda medalla mundial femenina y la tercera que conseguimos, lo que muestra que no es fácil. Pero con trabajo y disciplina se consiguen los objetivos, necesitamos más roce internacional, participar en todos los torneos que se realicen y, más importante aún, que sean por Asia y Europa para que nos conozcan”.

¿En qué departamentos se está trabajando para tener cantera en la rama femenina?

“Lo estamos fortaleciendo en todas las regiones del país, especialmente en Arauca, Tolima, Boyacá, Bogotá y Atlántico”.