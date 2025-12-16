Santiago Montiel ganó el premio Puskás: este es el mejor gol del año según The Best de la Fifa

El argentino Santiago Montiel, jugador de Independiente, ha sido galardonado con el prestigioso premio Puskás al mejor gol del 2025 en la ceremonia de los The Best de la FIFA, celebrada este martes en Doha, Catar. El delantero argentino se llevó el reconocimiento gracias a su espectacular chilena en un partido contra Independiente Rivadavia en la Liga argentina, disputado en mayo de este año.
Montiel, quien es primo de Gonzalo Montiel, el defensor que marcó el penalti decisivo para Argentina en la final del Mundial de Catar 2022, impresionó al mundo con su gol desde fuera del área, ejecutado con precisión y espectacularidad tras un despeje de la defensa rival en un saque de esquina. “No lo pensé, simplemente le di”, expresó el jugador tras recibir el premio, al que calificó como un momento único en su carrera.