Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Rafael Nadal vuelve a las pistas para celebrar el décimo aniversario de su academia

El español ganador de 22 títulos de Grand Slam, se retiró en 2024, tras una carrera éxitosa y llena de grandes logros.

  • El español Rafael Nadal volverá a las pistas en octubre, lo hará para celebrar los diez años de su academia. El exnúmero uno del mundo se retiró en 2024. FOTO GETTY
    El español Rafael Nadal volverá a las pistas en octubre, lo hará para celebrar los diez años de su academia. El exnúmero uno del mundo se retiró en 2024. FOTO GETTY
Agencia AFP
hace 1 hora
bookmark

El ganador de 22 títulos de Grand Slam Rafa Nadal volverá a las pistas en octubre, por primera vez desde su retirada en 2024, para conmemorar el décimo aniversario de su academia con unos partidos de exhibición.

Nadal, ganador de 14 Roland Garros, “compartirá pista con algunos de los rivales y amigos que le acompañarán a lo largo de su carrera”, informó la academia del tenista en un comunicado.

Rafa Nadal volverá así a mostrarse en una pista casi dos años después de su retirada del circuito en noviembre de 2024 en las finales de la Copa Davis disputadas en Málaga, en el sur de España.

La Academia precisó que los nombres de los participantes en este evento se irán dando a conocer en los próximos días.

El “Rafa Nadal Academy Slam” que tendrá lugar el 3 de octubre, dará inicio a las celebraciones para conmemorar el 10ª aniversario de esta academia, que abrió sus puertas en 2016 en la localidad de Manacor, en la isla de Mallorca.

Desde su inicio, en sus instalaciones se han formado tenistas como el noruego Casper Ruud, actual número 18 del mundo y que llegó a ser el número dos, o la joven filipina Alexandra Eala, también número 18 del mundo.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo y dónde vuelve a jugar Rafa Nadal en 2026?
Rafa Nadal jugará el próximo 3 de octubre de 2026 en Manacor, Mallorca. El evento se disputará en las instalaciones de su propia academia para dar inicio a las celebraciones de su décimo aniversario.
¿Nadal regresa de forma definitiva al circuito profesional de la ATP?
No, se trata únicamente de un regreso puntual para partidos de exhibición y no de un retorno al circuito profesional de la ATP. Nadal se retiró oficialmente del tenis profesional en noviembre de 2024 tras disputar las finales de la Copa Davis en Málaga.
¿Cuánto tiempo llevaba Rafa Nadal sin jugar un partido oficial antes de esta exhibición?
Rafa Nadal llevaba casi dos años sin saltar a una pista de tenis al momento de este anuncio, habiendo jugado su último partido en noviembre de 2024.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos