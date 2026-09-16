Video | James Rodríguez debutó con asistencia en Atlético Nacional: “El capi” brilló en su regreso a Colombia

James Rodríguez llevaba 20 años sin jugar en la primera división del fútbol profesional colombiano. La última vez que había disputado un encuentro en la Liga criolla fue el 10 de septiembre del 2006, cuando visitó el estadio Centenario de Armenia en duelo entre Envigado y Deportes Quindío.
El miércoles 16 de septiembre, en un estadio El Campín de Bogotá que se llenó para verlo debutar con la camiseta de Atlético Nacional, regresó al balompié cafetero. Corría el minuto 55. Rodríguez llevaba casi media hora calentando afuera de la cancha del escenario bogotano.