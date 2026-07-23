Richard Carapaz ganó la etapa 18 del Tour de Francia en su especialidad, la montaña

El ecuatoriano Richard Carapaz se quedó con el triunfo en la etapa 18 del Tour de Francia, en solitario, tras una escapada a tres kilómetros de la final.
El sudamericano demostró que es uno de los mejores escaladores del mundo y ganó la etapa de montaña que se disputó entre Voiron- Orcières-Merlette sobre 185.2 kilómetros.
El colombiano Egan Bernal resistió gran parte de la fracción en el grupo que quería luchar por la victoria, pero Carapaz los sorprendió, y a tres kilómetros del final, emprendió la escapada para llegar en solitario y cruzar la meta.
La clasificación general no cambió y Tadej Pogacar se mantiene como líder.