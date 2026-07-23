Richard Carapaz ganó la etapa 18 del Tour de Francia en su especialidad, la montaña

El ecuatoriano Richard Carapaz se quedó con el triunfo en la etapa 18 del Tour de Francia, en solitario, tras una escapada a tres kilómetros de la final. El sudamericano demostró que es uno de los mejores escaladores del mundo y ganó la etapa de montaña que se disputó entre Voiron- Orcières-Merlette sobre 185.2 kilómetros. El colombiano Egan Bernal resistió gran parte de la fracción en el grupo que quería luchar por la victoria, pero Carapaz los sorprendió, y a tres kilómetros del final, emprendió la escapada para llegar en solitario y cruzar la meta. La clasificación general no cambió y Tadej Pogacar se mantiene como líder.

Así fue la victoria de Carapaz

El líder del equipo EF Education realizó un explosivo cambio de ritmo para fugarse de un grupo de seis escapados a 3,5 kilómetros para la llegada, y firmar su segundo triunfo parcial en la Grande Boucle tras la cosechado en Superdévoluy en 2024. El campeón olímpico en Tokio en 2021 se impuso con 45 segundos de ventaja sobre el suizo Mauro Schmid y el estadounidense Matteo Jorgenson, segundo y tercero respectivamente. El pelotón de favoritos, en el que nadie intentó atacar, llegó con casi cinco minutos de retraso. Tadej Pogacar mantiene el liderato de la clasificación general con 4 minutos y 32 segundos de ventaja sobre Remco Evenepoel, seguido por el mexicano Isaac Del Toro y el francés Paul Seixas, antes de las dos llegadas en Alpe d’Huez, este viernes y el sábado. Pero el esloveno ha visto cómo uno de los compañeros del maillot amarillo, el estadounidense Brandon McNulty, abandonaba, mientras varios corredores de su equipo UAE también están enfermos.

Carapaz, de 33 años, mostró el más fuerte en la subida final hacia Orcières-Merlette (7,1 km al 6,7%) al lanzar un primer ataque, neutralizado, a cuatro kilómetros de la cima. Quinientos metros más adelante, el ganador del Giro 2019 disparó una segunda bala que esta vez dejó clavados a sus cinco compañeros de escapada y se fue directo hacia la victoria. Es la novena victoria de etapa en una gran vuelta para Carapaz, que también ha levantado los brazos en cuatro ocasiones en el Giro y tres veces en la Vuelta. También fue la segunda victoria latinoamericana en esta edición del Tour, después de que el mexicano Isaac Del Toro se llevase la segunda etapa, en Barcelona (España).

Clasificaciones