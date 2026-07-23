Terremoto en Venezuela deja en riesgo a 36.000 embarazadas; 4.000 tendrán a sus bebés en un mes

Save the Children ha alertado este jueves, 23 de julio, de los riesgos existentes para las mujeres venezolanas embarazadas un mes después del doble terremoto en el norte del país, cuando se calcula que 4.000 darán a luz las próximas semanas y cerca de 130 bebés nacen al día.

En un comunicado, la ONG ha subrayado la necesidad de miles de mujeres embarazadas y de madres de bebes recién nacidos de tener acceso a atención sanitaria, alimentos nutritivos y refugio seguro en un contexto de emergencia provocado por el doble seísmo registrado en el norte del país.

Entérese: Terremotos en Venezuela desplazaron hasta 60 centímetros el terreno, revela la Nasa

Según las estimaciones de Naciones Unidas, más de 36.000 mujeres embarazadas se han visto afectadas por los terremotos, de las cuales 4.000 darán a luz durante el próximo mes, lo que equivale a unos 130 nacimientos diarios.

“Los dos terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, sacudieron el país el 24 de junio, destruyendo y dañando decenas de instalaciones sanitarias e interrumpiendo servicios esenciales de salud materna e infantil”, ha subrayado Save the Children, en una situación en la que los propios especialistas médicos han sufrido las consecuencias del desastre o son víctimas mortales de los terremotos.