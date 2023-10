Para esta cita en los Panamericanos de Santiago-2023, que se disputarán del 20 de octubre al 5 de noviembre, Cardona, de 33 años, llevará a su binomio Dostojewski, un equino entero negro con el que hace equipo hace dos años: “Lo compré en un establo en Hamburgo, Alemania, porque en Colombia aún no tenemos la infraestructura de cría para un caballo de adiestramiento”.

Es un equino con el que lleva dos años, desde el momento en que lo vio le impactó y fue una conexión tan poderosa que no dudó ni un segundo en determinar que ese sería su coequipero.

“En este tiempo me he dado cuenta que los dos tenemos personalidades muy fuertes. Me ha tocado construir, negociar y ceder para crear un lazo con él. Soy el que más lo conoce, si está cansado o con energía, qué come. Hasta el punto de saber dónde tiene los lunares”, explicó el jinete bogotano.