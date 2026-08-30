Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Pogacar reapareció en redes tras brutal caída y abandonar la Vuelta a España

Tadej Pogacar permanece hospitalizado después del accidente que lo obligó a abandonar la Vuelta a España-2026 y espera avanzar en su recuperación.

  • Tadej Pogacar envió un mensaje de tranquilidad desde el hospital luego de sufrir una conmoción cerebral y fracturas en la clavícula y la vértebra C7. FOTO:
    Tadej Pogacar envió un mensaje de tranquilidad desde el hospital luego de sufrir una conmoción cerebral y fracturas en la clavícula y la vértebra C7. FOTO:
Agencia AFP
Redacción El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

El esloveno Tadej Pogacar, que el sábado re retiró de la Vuelta a España tras una dura caída, reapareció en redes sociales este domingo con una foto desde el hospital con la canción del grupo Bee Gees “Stayin’ alive” (seguir vivo).

Pogacar, firme líder de la Vuelta hasta su caída, saludó a sus seguidores en su cuenta de Instagram con una foto en la que se le ve en una cama del hospital con un collarín cervical.

El esloveno mostró también un apósito junto la ceja derecha, así como en su mano derecha, con la que hace su habitual gesto con el índice y el meñique levantados.

El ciclista del UAE acompañó su foto con la música de la canción “Stayin’ alive” de los Bee Gees con lo que parece mostrarse animado, a la espera de pasar por el quirófano para operarse de la clavícula.

Lea: Así fue la violenta caída de Tadej Pogacar, quien abandonó la Vuelta a España-2026

Pogacar se cayó el sábado en la octava etapa de la Vuelta, a 32 km de la meta en la localidad valenciana de Xeraco, que, en principio, se presentaba como de transición y que terminó con una victoria al esprint del francés Bryan Coquard.

Según el parte médico facilitado por su equipo, Pogacar, que apuntaba a ganar la ronda española, sufrió un “conmoción cerebral, fractura desplazada de la clavícula izquierda, fractura estable de la vértebra cervical C7 y múltiples abrasiones”.

“Afortunadamente, no presenta ninguna otra lesión grave ni secuelas neurológicas. Tendrá que someterse a una intervención quirúrgica en la clavícula, que será aplazada como medida de precaución debido a la conmoción cerebral”, añadió el UAE.

Lea también: Enric Mas ganó la etapa 9 de la Vuelta a España y Harold Tejada sigue octavo

El equipo de Pogacar no precisó su tiempo de baja, pero su situación parece descartar que pueda defender su título mundial a finales de septiembre en Canadá.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cómo se encuentra Tadej Pogacar después de su caída en la Vuelta a España-2026?
Tadej Pogacar se encuentra hospitalizado y, según el parte médico de su equipo, no presenta otras lesiones graves ni secuelas neurológicas. El ciclista reapareció en redes sociales con una fotografía desde el hospital.
¿Qué lesiones sufrió Tadej Pogacar en la caída de la Vuelta a España?
Pogacar sufrió una conmoción cerebral, una fractura desplazada de la clavícula izquierda, una fractura estable de la vértebra cervical C7 y múltiples abrasiones, de acuerdo con el parte médico del UAE.
¿Por qué Tadej Pogacar tendrá que ser operado de la clavícula?
Pogacar deberá someterse a una intervención quirúrgica para tratar la fractura desplazada de la clavícula izquierda. Sin embargo, el UAE indicó que la cirugía será aplazada como medida de precaución debido a la conmoción cerebral.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos