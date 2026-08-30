“Recuperar mi casa”: el regalo de cumpleaños que pidió René Higuita tras perder predio en El Poblado

René Higuita llegó a los 60 años con un deseo de cumpleaños que va más allá de cualquier celebración. El histórico arquero colombiano pidió que la justicia le dé la razón en el proceso que enfrenta por una casa ubicada en El Poblado, Medellín, y que pueda volver a tener la propiedad que durante años estuvo vinculada a su historia familiar.
El exfutbolista se refirió al caso el pasado 27 de agosto, día de su cumpleaños, mediante un video publicado en sus redes sociales. Allí manifestó su esperanza de que la apelación presentada contra la decisión de extinción de dominio sea favorable y que pueda recuperar “la casa” que, según sus palabras, es de la familia Higuita.
Su intención, además, es que sus familiares puedan volver a disfrutar del inmueble, al que atribuye un valor especial. La petición se produce pocas semanas después de que un juez ordenara que el predio pase a manos del Estado por su presunto origen relacionado con recursos del narcotráfico.
En contexto: René Higuita cumplió 60 años y dejó un mensaje que va más allá de Atlético Nacional
En el video, el exfutbolista dice que le pidió a sus excompañeros sumarse al pedido bajo la frase “la casa es de la familia Higuita”. En él aparecen figuras como Mario Alberto Yepes, Óscar Córdoba, Camilo Zúñiga, Alexis García, Francisco Maturana, el “Pibe” Valderrama, entre otros.