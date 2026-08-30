“Recuperar mi casa”: el regalo de cumpleaños que pidió René Higuita tras perder predio en El Poblado

René Higuita llegó a los 60 años con un deseo de cumpleaños que va más allá de cualquier celebración. El histórico arquero colombiano pidió que la justicia le dé la razón en el proceso que enfrenta por una casa ubicada en El Poblado, Medellín, y que pueda volver a tener la propiedad que durante años estuvo vinculada a su historia familiar. El exfutbolista se refirió al caso el pasado 27 de agosto, día de su cumpleaños, mediante un video publicado en sus redes sociales. Allí manifestó su esperanza de que la apelación presentada contra la decisión de extinción de dominio sea favorable y que pueda recuperar “la casa” que, según sus palabras, es de la familia Higuita. Su intención, además, es que sus familiares puedan volver a disfrutar del inmueble, al que atribuye un valor especial. La petición se produce pocas semanas después de que un juez ordenara que el predio pase a manos del Estado por su presunto origen relacionado con recursos del narcotráfico. En contexto: René Higuita cumplió 60 años y dejó un mensaje que va más allá de Atlético Nacional En el video, el exfutbolista dice que le pidió a sus excompañeros sumarse al pedido bajo la frase “la casa es de la familia Higuita”. En él aparecen figuras como Mario Alberto Yepes, Óscar Córdoba, Camilo Zúñiga, Alexis García, Francisco Maturana, el “Pibe” Valderrama, entre otros.

¿Por qué Higuita perdió la propiedad?

El caso se remonta a una investigación que durante años siguió el rastro de los propietarios y las diferentes transferencias del inmueble. En julio de 2026, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Medellín decretó la extinción del derecho de dominio sobre el predio. La Fiscalía sostuvo durante el proceso que la propiedad había sido adquirida inicialmente con dinero proveniente del narcotráfico y que posteriormente fue utilizada dentro de una estructura de testaferrato para ocultar su verdadero origen.

Según la investigación, el primer comprador fue Gustavo Cuartas Rendón, señalado de actuar como testaferro de William Moncada y Gerardo “Kiko” Moncada, reconocidos como socios principales del Cartel de Medellín. El expediente incluyó testimonios, documentos y peritajes con los que el ente acusador buscó demostrar cómo se habría intentado ocultar la procedencia del inmueble. Entre los elementos analizados estuvo un estudio grafológico que determinó que una de las firmas utilizadas en una escritura pública era falsa. La investigación también reconstruyó una cadena de traspasos hasta que el inmueble terminó registrado a nombre de José René Higuita Zapata y uno de sus familiares. Con base en esas pruebas, el juzgado concluyó que el predio había estado relacionado con un esquema destinado al lavado y ocultamiento de bienes provenientes del narcotráfico. Por esa razón, determinó que debía operar la extinción de dominio.

La decisión no implica que Higuita haya sido condenado por un delito relacionado con la propiedad. El debate judicial se concentra en el origen del inmueble y en las circunstancias en las que este pasó posteriormente a manos del exarquero y su familia.

Higuita insiste en que fue engañado

Desde que se conoció la decisión, Higuita ha defendido que compró la casa de manera legal y que nunca supo que detrás del inmueble existieran vínculos con integrantes del Cartel de Medellín. En declaraciones anteriores, el exarquero explicó que la negociación se hizo mediante una permuta. Como parte del acuerdo entregó dos apartamentos: uno ubicado cerca del estadio y otro en Los Delfines, en Cartagena. Uno de esos inmuebles, según relató, había llegado a sus manos como reconocimiento por haber sido elegido jugador del año. Le sugerimos: René Higuita habla sobre predio en El Poblado que perdió en extinción de dominio: “Fui víctima de un engaño” Higuita ha sostenido que utilizó recursos obtenidos con su carrera deportiva y que actuó de buena fe. También aseguró que no conocía a Gustavo Cuartas ni tenía información sobre los vínculos que, de acuerdo con la investigación, este habría tenido con los hermanos Moncada. “¿Nosotros cómo lo íbamos a saber?”, fue una de las preguntas que planteó al explicar que solo durante el proceso judicial conoció que las personas que aparecían detrás de la propiedad habrían actuado como testaferros. El exguardameta también ha señalado que no fue investigado ni condenado por la comisión de un delito relacionado con estos hechos y que, dentro del proceso, se reconoció su condición de tercero de buena fe. Por ello, aunque manifestó respeto por las decisiones judiciales, anunció que utilizaría los recursos legales disponibles para defender su derecho sobre el predio.

En julio, después de conocerse la decisión, calificó lo ocurrido como un engaño y aseguró que la operación terminó representándole una pérdida mucho mayor, pues además de la casa que ahora está sometida a extinción de dominio, entregó los dos apartamentos que hicieron parte de la permuta.

Una casa que Higuita dejó hace décadas