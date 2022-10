Antioquia no ha sido ajena a este fenómeno y en la actualidad exponentes de tiro con arco, canotaje, natación y atletismo han cambiado de región y para los Juegos Nacionales de 2023 en el Eje Cafetero estarán con Valle, Bogotá, Risalda y Caldas, entre otros.

Precisamente, Usquiano, quien hizo parte del proceso de formación desde las Escuelas Populares del Deporte, confirmó que decidió participar en los siguiente Juegos Nacionales en nombre del Valle del Cauca debido a un ofrecimiento económico que recibió. “Pensé no tanto en el dinero sino en un futuro, porque ese acuerdo económico al que llegué me sirve mucho. Quiero asegurar mi futuro, tengo 29 años y deseo tener un ahorro y una base para invertir en un bien raíz”.

“No hablo ni pienso en el número de medallas que quiero ganar, pero siempre me preparo para la victoria. Ya llevo dos años con el Valle y me ha ido muy bien y con medallas les estoy retribuyendo lo bien que me recibieron”, contó la deportista de tiro con arco.

Pero así como se han ido, también se cuentan algunos regresos como el atleta Diego Palomeque, quien pasó por Fuerzas Armadas y Bolívar.

La apuesta de Antioquia

Mauricio Pinzón Botero, subgerente de Deporte Asociado y Altos Logros de Indeportes, sostiene que Antioquia no es partidaria de ofrecer beneficios económicos para traer deportistas de otras regiones y que la apuesta está en fortalecer las categorías menores con los procesos en las subregiones para le renovación en los diferentes deportes que hacen parte del ciclo olímpico.

“Aunque en el 2020 y 2021 sufrimos por la pandemia y el confinamiento, no paramos y seguimos con entrenamientos virtuales. Afortunadamente con el regreso de la normalidad hemos intensificado el trabajo de preparación con la estrategía de fortalecer el tema de entrenadores, preparadores físicos y el grupo interdisciplinario para que los atletas lleguen con buen nivel”, comentó.

Una de las apuestas de la región es la renovación, de ahí que el promedio de edad de la delegación será bajo, con deportistas que vienen de participar en los Juegos Panamericanos Júnior en Cali y los Suramericanos de la Juventud en los que los paisas aportaron gran cantidad de medallas.