A 300 metros del triunfo: Santiago Buitrago rozó la victoria en la etapa 19 de la Vuelta a España

Santiago Buitrago volvió a quedarse a un paso del triunfo en la Vuelta a España, tras perder ante Eddie Dunbar en los últimos 300 metros.

El colombiano fue protagonista en la exigente etapa 19, disputada sobre 210,8 kilómetros entre Vélez-Málaga y Peñas Blancas, en Estepona, y terminó segundo, a 14 segundos del irlandés del Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team, quien consiguió la victoria con un tiempo de 5 horas y 54 segundos.

Buitrago, corredor del Bahrain Victorious, permaneció durante buena parte de la jornada en la fuga y llegó al ascenso final con opciones reales de disputar el triunfo. A 2,1 kilómetros de la meta lanzó su movimiento en busca del primer puesto, pero Dunbar respondió en las rampas decisivas.

Entérese: Vuelta a España: Brennan celebró por quinta vez y el reloj pone a prueba a Enric Mas

El irlandés consiguió despegar al bogotano cuando faltaban aproximadamente 300 metros para la llegada y sostuvo la ventaja hasta vencer. Buitrago, pese al esfuerzo, tuvo que conformarse nuevamente con el segundo puesto.

La jornada tuvo como escenario final la subida a Peñas Blancas, un puerto de primera categoría de 18,7 kilómetros, con una pendiente media del 6,5 % y llegada a 1.268 metros de altitud. Fue allí donde se definió una de las jornadas más exigentes de esta edición.

Para Buitrago, el resultado representó su segundo puesto de la Vuelta 2026, pues ya había terminado en esa posición en la etapa 14, con llegada en la Sierra de la Pandera, cuando fue superado por el alemán Marco Brenner (Tudor). En Peñas Blancas volvió a demostrar que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera.