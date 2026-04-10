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Emiliana y Valentina le dan la ventaja a Colombia en la serie ante Venezuela en la Billie Jean King Cup

Las dirigidas por Alejandro González avanzan con dos victorias de serie (Ecuador y Venezuela) y una derrota (México) en Ibagué.

  • El capitán de Colombia, Alejandro González, dando unas indicaciones a Valentina Mediorreal, en la serie ante Venezuela. FOTO CORTESÍA
    El capitán de Colombia, Alejandro González, dando unas indicaciones a Valentina Mediorreal, en la serie ante Venezuela. FOTO CORTESÍA
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 1 hora
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Luego del mal día ante México, las jugadoras del equipo Colombiano salieron renovadas y con la intención de recuperar terreno en la Billie Jean King Cup en Ibagué y, para lograrlo, tenían que vencer a Venezuela.

La primera en aparecer en escena fue Valentina Mediorreal y la bogotana respondió, como lo había hecho el primer día, con un duelo en el que demostró su calidad y buen momento, quedándose con el primer punto en la serie.

Mediorreal venció en solo 46 minutos de juego a Bethania Bonaguro con parciales de 6-0 y 6-1, mostrando un juego sólido y fuerte en el que nunca le dio oportunidad a su rival para que remontara la ventaja que la colombiana logró en los dos sets.

Luego el turno fue para Emiliana Arango y la antioqueña también venció, sin mayores exigencias a Andrea Magallanes, con parciales de 6-1 y 6-0.

Es la segunda victoria de Emiliana en la Billie Jean King Cup, para darle a Colombia la ventaja ante Venezuela 2-0. Ahora el turno será para la pareja que integran Camila Torres y María Paulina Pérez que vienen animadas por el punto que lograron en la serie contra México, el día anterior.

Las colombianas sabían que tenían la obligación de vencer a Venezuela, para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar entre los dos primeros del Grupo B y avanzar a la fase definitiva del torneo.

El formato del certamen, que reúne a ocho selecciones del continente, solo permite a los dos mejores avanzar a los play-offs del Grupo Mundial I.

Hay que recordar que la programación de este sábado tiene los cruces definitivos: primero del A ante el segundo del B y primero del B contra el segundo del A por el ascenso, mientras que los demás equipos definirán posiciones.

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