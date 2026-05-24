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Atención: CNE amplia el plazo para postular testigos electorales

Debido a que faltan más de 10 mil mesas por cubrir, el órgano electoral modificó el plazo para que los partidos y movimientos políticos puedan hacer las postulaciones.

  • Los testigos electorales son veedores naturales de las votaciones que se llevarán a cabo este 31 de mayo. Foto: Julio César Herrera Echeverri
    Los testigos electorales son veedores naturales de las votaciones que se llevarán a cabo este 31 de mayo. Foto: Julio César Herrera Echeverri
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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A pesar de que hasta el momento se han postulado más de 224.000 actores electorales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) amplió el plazo para la postulación de testigos, pues ya había alertado sobre la cantidad de mesas que falta por cubrir.

Inicialmente, el plazo para postular a aquellos veedores naturales de las elecciones era inicialmente este domingo, 24 de mayo, hasta las 11:59 p. m., sin embargo, este se ha movido varios días.

Lea también: Campañas han postulado más de 191.000 testigos electorales para las elecciones, ¿hasta cuándo hay plazo?

El CNE informó mediante la Resolución Sala Plena No. 2659 de 202 que el nuevo plazo para hacer las postulaciones de estos actores electorales que ejercerán su función en la primera vuelta presidencial es el próximo jueves, 28 de mayo, a las 5:00 p. m.

Con esto se busca que las diferentes agrupaciones políticas continúen con el proceso que han venido realizando respecto a la postulación y cubrir todas las mesas de votación, pues hasta el día de ayer, sábado, la entidad electoral manifestó que faltaban 10.326 mesas por cubrir.

¿Cómo se hace el proceso de postulación?

Los partidos y observadores electorales reconocidos por el CNE pueden postular testigos electorales, auditores de sistemas y observadores a través de la Plataforma Única de Postulación y Acreditación de Actores Electorales.

Para cumplir con este rol, los interesados pueden postular a cualquier ciudadano que posea su cédula de ciudadanía y que no haya sido designado como jurado de votación, pues en estos casos primará el cumplir con este último ya que es una tarea de forzosa aceptación y el no hacerlo implicaría sanciones.

Los testigos electorales deben ser ciudadanos que actúen en representación de los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos que hayan inscrito candidatos o que promuevan el voto en blanco.

Siga leyendo: CNE advierte que faltan testigos electorales: ¿Qué se necesita para ser guardián de los votos este 31 de mayo?

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