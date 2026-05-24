Atención: CNE amplia el plazo para postular testigos electorales

A pesar de que hasta el momento se han postulado más de 224.000 actores electorales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) amplió el plazo para la postulación de testigos, pues ya había alertado sobre la cantidad de mesas que falta por cubrir.

Inicialmente, el plazo para postular a aquellos veedores naturales de las elecciones era inicialmente este domingo, 24 de mayo, hasta las 11:59 p. m., sin embargo, este se ha movido varios días.

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El CNE informó mediante la Resolución Sala Plena No. 2659 de 202 que el nuevo plazo para hacer las postulaciones de estos actores electorales que ejercerán su función en la primera vuelta presidencial es el próximo jueves, 28 de mayo, a las 5:00 p. m.