De la ovación en el Atanasio a la concentración en Bogotá: David Ospina ya late en modo Mundial

Vestido de amarillo, con la franja de capitán pegada a su brazo izquierdo y de la mano de su hijo Maximiliano, el arquero David Ospina rompió en llanto mientras caminaba por el césped del estadio Atanasio Girardot, en medio de la ovación de más de 43.000 personas que asistieron la noche del sábado 23 de mayo al partido de semifinales de la liga colombiana entre Nacional y Tolima.
Las lágrimas del ‘Rey David’, más allá de la alegría por la clasificación de los verdes a la final de la Liga colombiana del primer semestre, eran el desahogo de un momento que quizás nunca quiso vivir: despedirse del club en el que debutó como profesional en 2006, siendo apenas un muchacho de 17 años, y que dos temporadas después abandonó para irse a triunfar a equipos de Francia, Inglaterra, Italia y Arabia Saudita, antes de retornar en 2024 para su segunda y definitiva etapa en la institución paisa.
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Aún con los guantes puestos, sus manos grandes se balanceaban hacia las tribunas diciendo adiós a quienes lo hicieron ídolo; a los hinchas que lo aplaudieron a saciedad y también a los que lo criticaron, como sucedió recientemente ante sus altibajos producto de las lesiones. Pero David no tuvo reparos: con el señorío que siempre lo distingue, recibió con humildad el reconocimiento, al igual que lo hizo con sus compañeros, quienes en plena cancha del Atanasio lo cargaron y lanzaron al aire como se hace con los grandes campeones.
En el palco, su esposa Jessica Sterling y su hija María José lloraban inconsolables ante el cariño que recibía su héroe.