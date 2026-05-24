De la ovación en el Atanasio a la concentración en Bogotá: David Ospina ya late en modo Mundial

Vestido de amarillo, con la franja de capitán pegada a su brazo izquierdo y de la mano de su hijo Maximiliano, el arquero David Ospina rompió en llanto mientras caminaba por el césped del estadio Atanasio Girardot, en medio de la ovación de más de 43.000 personas que asistieron la noche del sábado 23 de mayo al partido de semifinales de la liga colombiana entre Nacional y Tolima. Las lágrimas del ‘Rey David’, más allá de la alegría por la clasificación de los verdes a la final de la Liga colombiana del primer semestre, eran el desahogo de un momento que quizás nunca quiso vivir: despedirse del club en el que debutó como profesional en 2006, siendo apenas un muchacho de 17 años, y que dos temporadas después abandonó para irse a triunfar a equipos de Francia, Inglaterra, Italia y Arabia Saudita, antes de retornar en 2024 para su segunda y definitiva etapa en la institución paisa. Lea aquí: Video | Así fue la despedida del Atanasio a David Ospina tras partido con Tolima, ¿Volverá a jugar con los verdes después del Mundial? Aún con los guantes puestos, sus manos grandes se balanceaban hacia las tribunas diciendo adiós a quienes lo hicieron ídolo; a los hinchas que lo aplaudieron a saciedad y también a los que lo criticaron, como sucedió recientemente ante sus altibajos producto de las lesiones. Pero David no tuvo reparos: con el señorío que siempre lo distingue, recibió con humildad el reconocimiento, al igual que lo hizo con sus compañeros, quienes en plena cancha del Atanasio lo cargaron y lanzaron al aire como se hace con los grandes campeones. En el palco, su esposa Jessica Sterling y su hija María José lloraban inconsolables ante el cariño que recibía su héroe.

David Ospina deja el arco verde a Chipi Chipi Castillo. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ

Para muchos, las escenas resultaron confusas en medio del festejo verdolaga por la victoria que le permitirá disputar su decimonovena estrella, pues Atlético Nacional aún tiene pendiente la final de la Liga ante Junior. Sin embargo, fue Jorman Campuzano en rueda de prensa —como lo ha hecho tantas veces como vocero del Verde— quien confirmó que Ospina no jugará más con el Rey de Copas colombiano, y que solo el arquero y su familia saben lo que sigue para su vida y su futuro en el fútbol. Un anuncio que el aguerrido mediocampista describió como “un golpe duro” para el equipo, que pierde a un estandarte en la cancha y en el camerino. “Para siempre mi Rey David. Gracias por enseñarme cada día lo que significa la dedicación, la disciplina y el amor por lo que haces. Te amo profundamente y siempre voy a estar a tu lado celebrando cada uno de tus triunfos como si fueran míos. ¡Qué emocionante noche en Medellín!”, escribió su esposa Jessica en Instagram.

En la zona mixta, sonriente, el guardameta despejó las dudas: “Todavía no me voy a retirar, pero hoy cierro un ciclo con Atlético Nacional; venía por estos dos años y, gracias a Dios, los pude cumplir”. Para el portero, ver a su familia contagiarse del amor verdolaga es su mayor satisfacción: “Ellos han aprendido lo que es esta pasión que desborda el club, y para mí eso es motivo de orgullo”. Ospina también confesó la nostalgia familiar que genera esta decisión. “Hoy mi hijo estaba demasiado triste porque me decía: ‘Papá, no quiero que te vayas de Nacional’, pero yo creo que mi ciclo aquí ya termina. Estoy muy agradecido con esta gran hinchada y con la institución. Seguiré apoyando al club de mis amores y esperemos a ver qué se viene”.

La Selección Colombia es la prioridad de David ahora

Lo sucedido con Ospina en el Atanasio fue la reconfirmación de que tiene un lugar seguro en la Selección Colombia, como lo había señalado el técnico Néstor Lorenzo, y con la que desde este lunes comenzará en Bogotá la concentración definitiva con miras al Mundial de Norteamérica 2026, el tercero para David Ospina (es el jugador con más partidos con la Tricolor en la historia, con 128). Le puede interesar: Entre fiesta, alegrías y despedidas, Nacional goleó al Tolima y es el finalista de la Liga El guardavallas antioqueño, uno de los 26 privilegiados de la lista que Lorenzo entregará oficialmente, no jugará la final del Torneo Apertura 2026, cuya serie se realizará el 2 y 8 de junio en Barranquilla y Medellín, respectivamente. El 7 de junio, Colombia enfrentará a Jordania en juego amistoso en San Diego. Ya no estará más rodeado de Campuzano, Edwin Cardona, William Tesillo, Alfredo Morelos y los demás futbolistas verdolagas. Ya hizo su aporte; se va con la frente en alto a juntarse con James Rodríguez, Richard Ríos, Camilo Vargas, Luis Díaz y Luis Suárez quienes, como él, tienen segura su casilla en el seleccionado nacional. Tras la Copa Mundo en Norteamérica, el Rey David, a sus 37 años, despejará las dudas sobre su trono en el fútbol.

¿Cuáles son las cifras oficiales de David Ospina con Nacional?