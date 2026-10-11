El tetracampeón del mundo Max Verstappen logró su primera victoria en el GP de Singapur, tras diez temporadas

A la décima fue la vencida: el tetracampeón del mundo Max Verstappen logró este domingo su primera victoria en el Gran Premio de Singapur de F1, que se acercó al líder del campeonato Kimi Antonelli al título gracias a su podio.

El neerlandés, que corrió por primera vez en 2015 bajo las luces del circuito urbano nocturno de Marina Bay, nunca había logrado la victoria en sus nueve participaciones previas, pero este fin de semana compuso el fin de semana perfecto.

“Me ha llevado tiempo pero creo que esta carrera fue muy buena”, declaró ‘Mad Max’. “Teníamos ritmo cuando lo necesitábamos con el neumático blando y medio, así que por supuesto, muy contento por ganar aquí”.

También le puede interesar: David Alonso abandonó la carrera en Indonesia llorando tras sufrir aparatoso accidente

Con pole position y victoria tanto en la carrera esprint como en el Gran Premio, Verstappen sumó su segunda victoria de la temporada, una semana después de la primera en Malasia, durante el GP deslocalizado de Baréin.

“Creo que las últimas carreras han sido realmente positivas para nosotros, tenemos mucha motivación en el equipo para intentar obtener todavía mejores resultados”, añadió el campeón del mundo en 2021, 2022, 2023 y 2024.

“Con suerte, podemos divertirnos un poco más antes del final de temporada”, avisó.