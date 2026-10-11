David Alonso abandonó la carrera en Indonesia llorando tras sufrir aparatoso accidente

En la primera curva tras la salida, Holgado tocó la moto de Alonso, quien salió volando por el aire, sufriendo una aparatosa caída que lo sacó del Gran Premio de Indonesia. En los primeros informes el Aspar Team afirma que el colombiano sufrió una contusión pulmonar y por ello fue trasladado de inmediato a la clínica. El equipo sostuvo también que se han descartado otras lesiones.

La que se esperaba fuera una gran carrera para el colombiano David Alonso, en el Gran Premio de Indonesia, terminó siendo una carrera accidentada para el cafetero que sufrió un aparatoso choque, tras ser tocado por su compañero de equipo, David Holgado, en la primera curva del circuito y de inmediato fue llevado a la clínica.

Hasta el momento y pasadas varias horas de la carrera que ganó Izan Guevara, el equipo no ha emitido un nuevo parte médico del colombiano Alonso, quien en las clasificaciones había realizado el mejor tiempo en el segundo entrenamiento libre y había logrado la tercera casilla en la grilla de partida.

Sobre lo sucedido, Holgado, que terminó tercero en el circuito, mencionó: “quiero pedir disculpas por lo ocurrido tanto a mi compañero David Alonso como al equipo. Son cosas que a veces pasan en las primeras curvas, pero no lo tomo como excusa y asumo mi error. He frenado y me he encontrado a David, con la mala suerte de que nos hemos caído los dos. Yo he podido volver a salir, pero no ha sido una carrera fácil”.

Esta es la tercera victoria consecutiva de Guevara y la cuarta de la temporada por delante del líder de la categoría, Manuel González (Kalex), quien terminó segundo en Indonesia y ahora quedó con solo 5,5 puntos de ventaja sobre Guevara.

Se espera que Aspar Team emita un comunicado para que confirme el estado de salud del colombiano que, en 2027, pasará a la máxima categoría del mundial de motociclismo, MotoGP.