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Video: padre golpeó a árbitro FIFA en torneo sub-15 de Valledupar

Un partido del Torneo Nacional Sub-15 de Difútbol terminó en un grave episodio de violencia luego de que un padre de familia ingresara a la cancha y agrediera al árbitro FIFA Kéiner Jiménez tras una expulsión en Valledupar.

  • El árbitro FIFA Kéiner Jiménez fue agredido durante un partido del Torneo Nacional Sub-15 de Difútbol en Valledupar, luego de una discusión por una decisión arbitral. FOTO: Captura de video.
    El árbitro FIFA Kéiner Jiménez fue agredido durante un partido del Torneo Nacional Sub-15 de Difútbol en Valledupar, luego de una discusión por una decisión arbitral. FOTO: Captura de video.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Un nuevo caso de intolerancia en el fútbol juvenil colombiano quedó registrado en video este fin de semana en Valledupar, donde un padre de familia ingresó a la cancha y agredió a un árbitro durante un partido del Torneo Nacional Sub-15 de Difútbol.

El hecho ocurrió en la cancha del barrio Panamá y tuvo como protagonista al árbitro FIFA Kéiner Jiménez, quien fue atacado luego de expulsar a un jugador del equipo Academia Valledupar. Según versiones conocidas tras el incidente, el padre del menor consideró que la decisión arbitral había sido “injusta” y que el compromiso estaba “amañado” para perjudicar al equipo de su hijo.

Las imágenes, que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, muestran el momento en que el hombre invade el terreno de juego y encara violentamente al juez central en medio de reclamos y empujones. La situación subió de tono cuando, en medio de la confusión, uno de los jugadores alcanzó a golpear por la espalda al árbitro mientras otras personas intentaban separarlos.

El juez, por su parte, reaccionó para defenderse y tuvo que ser contenido por otros presentes para evitar que la pelea escalara aún más frente a jugadores, entrenadores y asistentes del torneo juvenil.

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El caso fue divulgado inicialmente por el analista deportivo José Borda, quien señaló que la agresión ocurrió en pleno encuentro oficial de Difútbol y recordó que Kéiner Jiménez cuenta con licencia FIFA y experiencia en competencias profesionales, incluyendo partidos de la Liga BetPlay.

La situación generó una ola de reacciones en redes sociales, donde usuarios rechazaron el comportamiento del padre de familia y pidieron sanciones ejemplares para evitar nuevos hechos de violencia en escenarios deportivos infantiles y juveniles.

“Al padre deberían prohibirle entrar a escenarios deportivos”; “El equipo debe recibir una sanción”; y “Esto no puede pasar en torneos de menores”, fueron algunos de los comentarios que surgieron tras conocerse el video.

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Hasta el momento, Difútbol no se ha pronunciado oficialmente sobre posibles sanciones por lo ocurrido.

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