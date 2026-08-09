Wilmar Paredes no para en la Vuelta a Colombia, gana de nuevo y mantiene el liderato

Wilmar Paredes le regaló una nueva alegría al Team Medellín-EPM y a Antioquia al conseguir este domingo su segunda victoria consecutiva en la edición 76 de la Vuelta a Colombia.

El corredor, nacido hace 30 años y quien creció entrenando en la vereda Piedra Gorda, del corregimiento de Santa Elena, continúa sorprendiendo con su imponente andar en la presente temporada, en la que ya acumula 11 victorias.

Luego de imponerse el sábado en Pitalito, Paredes, un corredor completo, potente y polivalente, con características de clasicómano, volvió a celebrar, esta vez con mayor autoridad, en un recorrido de 169,9 kilómetros entre San Agustín y Garzón, Huila. En los kilómetros finales hubo momentos de zozobra por los resaltos en la vía, que incluso provocaron una caída.

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En medio de una temperatura que promedió los 32 grados centígrados, Wilmar, pupilo del entrenador José Julián “Chivo” Velásquez, aprovechó el gran trabajo de sus compañeros, especialmente de Róbigzon Oyola, quien lo llevó hasta los últimos 100 metros. Allí, Paredes impuso su punta de velocidad y cruzó primero la meta con un tiempo de 3 horas, 55 minutos y 27 segundos.