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Wilmar Paredes no para en la Vuelta a Colombia, gana de nuevo y mantiene el liderato

Wilmar Paredes confirmó su gran momento: volvió a ganar en la Vuelta a Colombia, sumó su segunda victoria consecutiva y conservó el liderato de la carrera.

  • Wilmar Paredes vive uno de sus mejores años como ciclista. En la Vuelta a Colombia ya suma dos triunfos. FOTO: CORTESÍA FEDECICLISMO
    Wilmar Paredes vive uno de sus mejores años como ciclista. En la Vuelta a Colombia ya suma dos triunfos. FOTO: CORTESÍA FEDECICLISMO
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 7 horas
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Wilmar Paredes le regaló una nueva alegría al Team Medellín-EPM y a Antioquia al conseguir este domingo su segunda victoria consecutiva en la edición 76 de la Vuelta a Colombia.

El corredor, nacido hace 30 años y quien creció entrenando en la vereda Piedra Gorda, del corregimiento de Santa Elena, continúa sorprendiendo con su imponente andar en la presente temporada, en la que ya acumula 11 victorias.

Luego de imponerse el sábado en Pitalito, Paredes, un corredor completo, potente y polivalente, con características de clasicómano, volvió a celebrar, esta vez con mayor autoridad, en un recorrido de 169,9 kilómetros entre San Agustín y Garzón, Huila. En los kilómetros finales hubo momentos de zozobra por los resaltos en la vía, que incluso provocaron una caída.

Lea: Wilmar Paredes, orgullo de Santa Elena, es el primer líder de la Vuelta a Colombia

En medio de una temperatura que promedió los 32 grados centígrados, Wilmar, pupilo del entrenador José Julián “Chivo” Velásquez, aprovechó el gran trabajo de sus compañeros, especialmente de Róbigzon Oyola, quien lo llevó hasta los últimos 100 metros. Allí, Paredes impuso su punta de velocidad y cruzó primero la meta con un tiempo de 3 horas, 55 minutos y 27 segundos.

Fue su quinto triunfo en la historia de la Vuelta a Colombia. En 2017 ganó en Puerto Boyacá y en 2025 se impuso en Yopal y Cali. Esta vez celebró por delante de Brandon Rojas y Felipe Bravo, segundo y tercero, respectivamente, ambos del GW Erco SportFitness.

Gracias a las bonificaciones, Paredes se mantiene en el liderato de la competencia, con una ventaja de 10 segundos sobre Rojas y 14 segundos sobre Kevin Castillo, del Orgullo Paisa.

Este lunes se disputará la tercera fracción, de 160,5 kilómetros entre Garzón y Neiva, en una jornada en la que Paredes buscará defender el liderato y el Team Medellín-EPM prolongar su dominio.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuántas victorias suma Wilmar Paredes en la temporada 2026?
Wilmar Paredes suma 11 victorias en la presente temporada, después de conseguir dos triunfos consecutivos en las primeras etapas de la Vuelta a Colombia.
¿Cuántas etapas ha ganado Wilmar Paredes en la Vuelta a Colombia?
Wilmar Paredes acumula cinco victorias de etapa en la Vuelta a Colombia. Ganó en Puerto Boyacá en 2017, en Yopal y Cali en 2025, y ahora consiguió triunfos consecutivos en Pitalito y Garzón.
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