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Wilmar Paredes, orgullo de Santa Elena, es el primer líder de la Vuelta a Colombia

El antioqueño del Team Medellín-EPM fue el primero en cruzar la línea de meta en Pitalito, Huila

  • Wilmar Paredes cruzando la meta en Pitalito. FOTO: Fedeciclismo
    Wilmar Paredes cruzando la meta en Pitalito. FOTO: Fedeciclismo
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
08 de agosto de 2026
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El ciclista antioqueño Wilmar Paredes, del Team Medellín, sorprende con su imponente andar esta temporada. Ayer, en el comienzo de la sofocante edición 76 de la Vuelta a Colombia, en el recorrido de 187 kilómetros entre Neiva y Pitalito, fue el más fuerte y veloz para quedarse con la victoria, la décima en su cuenta personal en 2026.

Durante el transcurso de la jornada, los repechos y la humedad del Huila llevaron a los más de 150 pedalistas que iniciaron la competición a estar al límite.

Escuchando atentamente a los directores de equipo que van en los automóviles, los pedalistas de los diferentes equipos trabajaron en conjunto con el fin de aguantar las casi cinco horas de carrera que terminó marcando el cronómetro. Uno de los elencos que mejor entendió la estrategia fue el Team Medellín-EPM, que hizo una gran labor de desgaste para que Wilmar Paredes rematara de manera magistral el esfuerzo desempeñado.

En los últimos 300 metros, Paredes, que nació hace 30 años en el corregimiento de Santa Elena, superó en el sprint final a Kevin David Castillo, del Orgullo Paisa, y a Brandon Rojas, del GW Erco SportFitness, quienes terminaron segundo y tercero, respectivamente.

Paredes era el gran favorito para ganar la fracción y no dejó dudas cuando tuvo que aparecer. La carrera se hizo un poco monótona hasta que aparecieron Jimmy Montenegro (Best PC) y el hondureño Fredd Matute (4WD Rentacar) con las primeras fugas.

“Me siento feliz, orgulloso y agradecido con el Team Medellín, que desde un principio trabajó muy duro. En sí fue el único equipo que trabajó de principio a fin, nos merecíamos ganar”, declaró Wilmar Paredes.

Por su parte, el cundinamarqués Rodrigo Contreras (NU Colombia), y quien busca su tercer título consecutivo en la Vuelta, se mostró cauto tras salvar la primera de nueve jornadas.

“Gracias a Dios no hubo ninguna caída, ahora a prepar lo que viene. Los últimos 20 km fueron bastante rápidos, algunos rivales en primera persona atacaron. Estuvimos a la defensiva controlando cualquier movimiento, manteniendo la vista en la general”, afirmó Contreras.

Orgullo de Santa Helena

Paredes está teniendo uno de sus mejores años como ciclista triunfando dentro y fuera del territorio colombiano.

Consiguió recientemente una etapa en el Tour of America’s Dairyland en Estados Unidos. Así mismO se coronó campeón del Tour de Beauce en Canadá, la Volta Ciclista Internacional de Sao Paulo, en Brasil, la Clásica de Rionegro y en la Vuelta de la Independencia, en República Dominicana. A principio de 2026 ganó el Circuito Ciclístico Nacional Ángel Miguel Sanabria que se realizó en el municipio de Tuta, Boyacá.

En 2025, exactamente el 1° de agosto, se había impuesto en la primera etapa del giro nacional, tras 206 kilómetros con salida y llegada en Yopal, Casanare. Por lo que ahora, tras su exhibición de poderió en Pitalito, volvió a enfundarse el maillot de líder de la Vuelta.

Es el ciclista colombiano más ganador de temporada. con su nuevo triunfo, supera a su compañero Walter Vargas, que tiene cuatro, y al boyacense Santiago Umba (Solution), con tres, siendo estos los criollos más vencedores a nivel profesional en la campaña. De hecho, Wilmar se metió en el top-50 de corredores más ganadores a nivel UCI internacional de este año. Hoy, 169.9 km entre San Agustín y finalizará en Garzón, en Huila.

Lea también: Por la gran carrera que le falta conquistar: Tadej Pogacar correrá la Vuelta a España

¿Quién ganó la primera etapa de la Vuelta a Colombia 2026?
Wilmar Paredes ganó la primera etapa de la Vuelta a Colombia Sistecrédito 2026, tras imponerse en el sprint final de los últimos 300 metros. El ciclista del Team Medellín-EPM superó a Kevin David Castillo y Brandon Rojas.
¿Cuántos kilómetros tuvo la primera etapa de la Vuelta a Colombia 2026?
La primera etapa tuvo un recorrido de 187 kilómetros, con salida en Neiva, Huila, y llegada en Pitalito, en el mismo departamento. La jornada duró más de cuatro horas.
¿Quiénes completaron el podio de la primera etapa de la Vuelta a Colombia?
Wilmar Paredes terminó primero, Kevin David Castillo, del Orgullo Paisa, fue segundo y Brandon Rojas, de GW Erco SportFitness, ocupó la tercera posición.
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