“Hoy no tiene sentido vender la Fábrica de Licores”

Revisar los alcances del proyecto “Central Park”, definitivamente no vender la Fábrica de Licores de Antioquia y no liquidar Savia salud, son algunos de los compromisos de Aníbal Gaviria, candidato por la coalición Es el momento de Antioquia.

Gaviria, aunque tiene acuerdos políticos con, al menos, cuatro partidos que lo respaldan en su aspiración, indicó que no tiene ningún pacto con ellos para repartir burocracia.

¿Para qué quiere volver a la Gobernación?

“Tomar la decisión de ser candidato a la Gobernación o a la Alcaldía fue difícil porque los dos honores más grandes que he tenido en mi vida han sido esos. Quiero tener la posibilidad de liderar Antioquia en el actual momento histórico”.

¿Le quedó algo por hacer?

“No. Los dos aspectos en los que más avanzamos en Antioquia y en Medellín siguen siendo los más grandes retos: el respeto por la vida y la búsqueda de una sociedad más equitativa. En nuestros gobiernos tuvimos las disminuciones de homicidios más grandes en la historia”.

Aceptó maquinaria en su campaña, ¿ya tiene claro cómo va a repartir la torta?

“Nuestra candidatura es por el movimiento independiente ‘Es el momento de Antioquia’. Me parece extraño que ahora la gente hable tanto de los partidos políticos cuando en realidad, a la Gobernación en 2003 fui candidato de los partidos Liberal y Conservador. Como alcalde de Medellín en 2012 fui alcalde de los partidos Liberal, Conservador, Verde, en alianza con Sergio Fajardo. Esta es la primera vez que voy como candidato de un movimiento ciudadano. Tengo el apoyo de los mismos partidos que me han respaldado en el pasado y la claridad es que siempre he gobernado sin tener compromisos con nadie”.

¿Pero ya hizo acuerdos para repartir secretarías o entes descentralizados?

“Con toda franqueza le digo que me parece hasta ofensivo que me pregunte eso. Ojalá lo ponga así, porque de algo valdría mi historia y tradición de cómo he gobernado a Antioquia y Medellín, con transparencia y resultados. Nunca he negociado un cargo público ni he aceptado alguna presión”.

¿Por qué no tiene fórmula a la Alcaldía de Medellín?

“No tengo fórmula para ninguna de las 125 alcaldías de Antioquia. Soy respetuoso con los candidatos, voy a gobernar con todos los elegidos”.

¿Qué opina de la afirmación de Fajardo de que “es una decisión nefasta” que el Partido Verde le haya dado el aval a usted?

“Me sorprendió muchísimo, no he querido entrar en confrontación con Sergio, pero, desafortunadamente, ellos caen en cierto radicalismo y maniqueísmo. Aspiro a demostrarle que esa calificación es equivocada”.

Inicio con preguntas programáticas. ¿Vuelve Maná?

“Sí, Maná Plus. En esta ocasión Maná no solo será para madres gestantes y para los niños de cero a cinco años, sino también para los adultos mayores, ya que tienen deficiencia en seguridad alimentaria”.

¿Va a continuar con el “Central Park” en Bello?

“Habrá que evaluar en qué punto queda el proyecto porque si hay un punto de no retorno jurídico hay que ser muy cuidadoso para no generar daño económico. Si existe la posibilidad de una discusión, me parecería interesante conocer qué opinan las comunidades alrededor del proyecto. Me parece que en casos como este, hubiera consultado la gente y esa es una posibilidad que si existe a mi llegada al Gobierno, así lo haré”.

¿Hay algún proyecto de Luis Pérez que no seguirá?

“Haré con absoluta seguridad ajustes a la política de manejo de la FLA. No puede ser conveniente para el Departamento que los distribuidores de la fábrica tengan un inventario que, según las últimas informaciones, se está acercando a 16 o 18 meses. La fábrica hay que manejarla de forma más responsable con las finanzas del Departamento. Es un tema que nos afectará las finanzas no solo del primer año sino posiblemente en los cuatro años. Ahí seguramente habrá cambios”.

El nuevo gobernador debe afrontar la transformación jurídica de la FLA, sí o sí...

“Claro. Lo haremos con toda seriedad. Ya tengo un grupo de trabajo en la campaña pensando en esa dirección. Es una transformación que no es voluntaria sino que es legal. Tenemos que aprovechar para que sea lo más benéfica, haremos que esa transformación genere los menores impactos”.

Terminemos con el debate que siempre está en el ambiente y al que sus enemigos políticos siempre recurren recordando que usted quiso vender la FLA y hoy la quiere transformar para beneficio de las rentas...

“Era previsible que se pegaran de eso. Eso es pólvora mojada porque he dicho insistentemente que no voy a vender la fábrica, va a continuar 100 % pública, lo que haré es avanzar en su transformación. He dicho que la FLA la vamos a convertir en una empresa líder en América Latina. Además, lanzaremos Aguas Naturales de Antioquia para avanzar en otros frentes de mercado. Pero entonces, muchos se preguntan: ¿por qué antes sí y ahora no? Las circunstancias cambiaron y uno tiene que saberlas leer. Hoy por ejemplo, la FLA ha perdido mercado. Hoy no tiene sentido venderla, como creíamos que lo tenía hace un tiempo”.

Todo indica que en su administración sí habrá un libro blanco sobre Luis Pérez...

“No he sido un hombre de espejos retrovisores, pero obviamente, en el empalme tendrá que haber la claridad sobre el tema de finanzas. Considero que el gobierno de Luis Pérez ha tenido aciertos y desaciertos, pero me voy a concentrar más en continuar con los aciertos como las placas huellas y en corregir los temas que crea no son convenientes como la FLA e Hidroituango”.

Quedan dos meses para lograr cierre financiero del ferrocarril. ¿Qué hará usted?

“Voy a impulsarlo en el punto que lo deje la actual administración. En nuestro programa el ferrocarril es un hito, pero no solo su recuperación sino la proyección de nuevas rutas, por ejemplo, tendrá que haber un diseño de un ferrocarril entre Medellín y Urabá, pero también tendrá que haber sistema férreo en el Oriente”.

Le insisto, si Luis Pérez no concreta el cierre financiero, ¿qué idea tiene para financiar el ferrocarril?

“Que Luis Pérez no pueda hacer ese cierre en 2019, no significa que no se pueda hacer en 2020. Para esa época la proyección de Hidroituango será diferente, con seguridad podremos encontrar recursos”.

¿Cuál será el futuro de Savia Salud en su gobierno?

“La gente que critica con cierta ligereza a Savia Salud debería preguntarse qué habría pasado con la salud en Antioquia sino la hubiéramos tenido. En segundo lugar creo que ya Savia está mostrando que hay luz al final del túnel. Cuando lleguemos al Gobierno estaremos analizando las cifras, pero la proyección que hoy se hace con el desempeño en el último año es mucho más positiva que en años anteriores”.

La resiembra de cultivos ilícitos está hoy en 60 %. ¿Cuál será su metodología?

“Hay que atacar la pobreza rural. Mientras nosotros tengamos los altos índices de pobreza rural, que son endémicos en Colombia, vamos a tener mucha dificultad en atacar este tipo de problemas estructurales. Lo que hemos venido haciendo con el campo no ha dado resultado porque el éxodo a la ciudad continúa. Lo que se requiere es un muy agresivo cambio en la normatividad para equilibrar el desarrollo entre el campo y la ciudad. Hay que ser muy agresivos en las políticas de sustitución de cultivos”.

¿Glifosato si o no?

“No soy amigo de las respuestas simples. El Estado no puede negarse la obligación de atacar los cultivos ilícitos en regiones en las que sea imposible acceder para las estrategias de sustitución y erradicación manual. Mi gran prioridad siempre será la erradicación manual y la sustitución, pero no descarto otras alternativas que pueden ser hasta distintas al glifosato porque el Estado está en la obligación de atacar la ilegalidad”.

Cuando usted fue gobernador estuvo al frente de la junta directiva de EPM y firmó el plan de aceleración, ¿cuál es su responsabilidad en toda la emergencia que presentó la obra?

“Eso ya quedó muy claro, lo expliqué hace diez meses, con el pronunciamiento de las compañías de seguros. Ellas dicen que los seguros, que nuestra administración negoció, están tan bien negociados y definidos que dan cobertura y que allí no hubo dolo ni hubo fallas de la administración. Esto deja la discusión en otro punto. Ahora, deben continuar las investigaciones de los entes de control”.

¿Qué va a priorizar del proyecto para que los compromisos de generación de energía se empiecen a dar en 2021?

“La responsabilidad número 1 en la recuperación de Hidroituango será del próximo alcalde de Medellín y de su gerente de EPM. Nosotros como Gobernación apoyaremos ese proceso para que la recuperación de Hidroituango sea lo más pronto posible, sea con toda la seguridad y rigurosidad técnica”.

¿Cuál es su posición frente al tema de la explotación minera en Jericó?

“La minería no se puede satanizar. En el caso de Jericó, a mí me parece por la información que tengo hasta el momento, que los impactos ambientales son superiores a los que deberían ser. Y que los impactos sociales son inferiores. Por la información que tengo, no me convence totalmente”.