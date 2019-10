“Hay que cambiar la dirigencia mediocre, corrupta y politiquera”: Palau

El candidato consolidó una convergencia de partidos y movimientos de la izquierda del país. Asegura que Antioquia ha tenido dirigentes mediocres, a quienes atribuye parte de los problemas del departamento.

Juan Felipe Palau dice que a pesar de representar partidos de oposición, trabajará con el Gobierno para destrabar megaobras, plantea capitalización de Savia Salud, que los campesinos erradiquen los cultivos de coca y un plan de seguridad humana.

Usted hizo parte del gobierno de Alonso Salazar. ¿Por qué no buscó su candidatura por el fajardismo?

“Este proyecto arrancó con un ejercicio que denominamos Convergencia Antioquia 2030. Logré convocar a diversos partidos y movimientos como el Polo, Unión Patriótica, Mais y Colombia Humana. Yo era precandidato de la Alianza Verde, pero tomaron una decisión totalmente incongruente que yo lo llamé una jugadita. No me dan el aval ni a mí ni a la tendencia de Fajardo para dárselo a un partido tradicional”.

¿Cómo explica la decisión de la Alianza Verde de darle el aval a Aníbal Gaviria?

“He sido muy crítico de eso. Ellos dieron el argumento que es más importante detener el avance del uribismo y que para eso hay que apostarle a un candidato ganador. Pero para mí, incurrieron en un acto de politiquería. Quiero poner sobre la mesa que en este tipo de decisiones hubo otros intereses personales de algunos directivos del Partido Verde, que quién sabe qué tipo de acuerdos hicieron con el candidato Gaviria”.

¿Qué falta para que la izquierda se convierta en opción de poder?

“Hay que fortalecer nuestras propias organizaciones, también que los medios de comunicación, en la medida de lo posible, permitan que salgan las diversas voces. Tenemos que ser mucho más asertivos en el mensaje que les enviamos a las comunidades, no puede ser únicamente denunciar y oponerse, sino proponerle alternativas a la gente”.

¿Por qué su programa de gobierno se llama Libro Verde? ¿Va a tener un libro para denunciar lo que encuentra como hizo Fajardo?

“Fue el documento con el que trabajamos hasta el 26 de julio cuando el Partido Verde dio un paso al costado. Ahora lo llamamos Antioquia Viva. Reivindico que soy el candidato de los partidos de oposición, que creemos en cambiar a una dirigencia que es mediocre, corrupta, politiquera y hasta violenta”.

Su programa es más diagnóstico que acciones. Por ejemplo, usted dice ahí: tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. ¿Cómo hará eso?

“Primero, un gobernador que reconozca que hay una crisis climática. Segundo, que reorganicemos la relación entre la Gobernación con las corporaciones autónomas regionales y las áreas metropolitanas. En el Valle del Aburrá está claro que es la crisis del aire, Nordeste y Bajo Cauca la crisis de la tierra que hay que recuperar e Hidroituango como un riesgo. Entonces en cada subregión, con una Secretaría de Ambiente más proactiva, responderle al cambio climático con indicadores precisos”.

Probablemente, no habrá cierre financiero del ferrocarril aunque ya radicaron la solicitud ante el DNP. ¿Qué hará para conseguir esos recursos?

“Eso es muy triste y es indicativo de lo que nosotros denominamos como una dirigencia mediocre, politiquera, corrupta y a veces violenta. Pienso dejar por lo menos propuesto el plan maestro para toda la articulación de ferrovías en el departamento. Eso implica que el proyecto que ya va en curso, que es el tren de cercanías, tenga una prioridad y miremos realmente cómo con recursos propios, con qué alianzas público privadas apalancamos para que muy rápido el Gobierno Nacional nos entregue algo. Sé que las labores en el caso mío no serían fáciles, porque seré un gobernador que no estará en la línea de gobierno, pero tampoco seré un gobernador totalmente contestatario. Haré lo necesario para tener una buena relación con el presidente”.

El Túnel del Toyo tiene el tramo entre Santa Fe de Antioquia y el portal oriental desfinanciado. ¿Qué hará como gobernador?

“No hay información clara. Francamente, va a tocar que entre el 28 de octubre y el primero de enero, cuando legalmente nos tengan que abrir todos los libros, miremos muy bien ese tipo de situaciones. Creería que frente a lo del Túnel del Toyo, si realmente ese hueco está como pensamos, nos toca buscar inejecuciones del presupuesto que las secretarías no alcanzan a ejecutar en este trimestre”.

Savia Salud, ¿liquidarla o capitalizarla?

“Defendimos, defendemos y defenderemos a Savia Salud. En ese sentido, en lo urgente, no vamos a controvertir ni a irnos en contra de la Ley de Punto Final, por el contrario, desde el mismo empalme vamos a buscar el máximo provecho para que esa ley, en el caso de Antioquia, nos ayude. Sí necesitamos una EPS pública, creemos que es Savia Salud, no inventar otra como hace el Gobierno Nacional que les cambia el nombre. Si nos toca meterle unos recursos al inicio del gobierno se los metemos. Luego, necesitamos que la elección de los gerentes de los hospitales sea más transparente”.

¿Continuará el proyecto del “Central Park”?

“Vemos que hay unos vicios graves en el proceso de contratación del ‘Central Park’, se desconoció el POT de Bello, se toman decisiones a la carrera y seguramente está desfinanciado buena parte de muchas obras complementarias. Creería que nos tocará analizar mucho más en detalle para ver cómo logramos reorientar en el proceso del empalme, en qué punto nos deje el actual gobernador la contratación”.

¿Qué plantea en el caso de los 53 megacolegios del Fondo de Infraestructura Educativa, que el contratista dejó tirados y hoy están en el limbo?

“Esa es de las poquitas cosas en las cuales le reconozco al actual gobernador que lo primero que había que hacer era lo que él hizo: poner la queja. Va a tocar arrancar de cero, con un agravante, algunos de los colegios que se iban a reemplazar, se derribaron. En principio, en el estilo mío, muy concertado y muy por las buenas con el Gobierno Nacional, tratar de revertir eso y hacer un plan de choque de infraestructura. A mediano plazo, considero que eso no se debe centralizar, creo que es mejor decirle al Gobierno que inviertan aquí, pero que aquí los hacemos”.

Otra lucha del gobernador fueron los cultivos ilícitos. En Bajo Cauca y en el Norte ensayó drones, fumigación de precisión y helicópteros, pero la resiembra supera el 60 %, ¿usted que hará?

“No estamos de acuerdo y nos vamos a oponer al glifosato vía aérea e, inclusive, manual. Hay que hacer esfuerzos para que se dé la sustitución voluntaria, para que se concreten proyectos reales productivos y subsidios inmediatos para que la gente se salga del cultivo. Hay que retener a los campesinos para que no entren en ese circuito económico. Por otro lado, hay que continuar con la persecución a los grupos armados ilegales”.

Entonces, ¿cuál sería su método de erradicación?

“Ya está inventado, manual con los mismos campesinos. Para poder hacer todo eso, hay que tener claro el mapa de catastro, porque gran parte de la dirigencia tradicional de los terratenientes no han querido hacerlo, porque no quieren que se descubra que muchas de esas tierras son de una sola familia y que no están pagando impuesto”.

En Antioquia hay tres frentes de violencia: Bajo Cauca, el Norte y Bello. ¿Qué plan puntual de seguridad hay para cada uno?

“Hay que recuperar el sistema de la información para la seguridad y la convivencia, que la actual Gobernación cerró que porque era de Fajardo. Vamos a incluir cultura ciudadana, pedagogía de no violencia, oportunidades para sacar a los jóvenes del conflicto, para atender a las víctimas y articulación de fuerza pública, policía y Gobierno. Fui asesor los primeros casi seis meses del Área Metropolitana de este periodo de gobierno, en esos meses logramos que la seguridad, la convivencia y la paz fuera un hecho metropolitano, decisión política. Diseñé un plan que integraba movilización, oportunidades y autoridad y creación de un sistema de información metropolitano. Desafortunadamente, por decisiones políticas de la cabeza del Área y de los alcaldes eso decayó”.

¿Qué opinión tiene de cómo se manejó públicamente la crisis de Hidroituango?

“Muy negativo. Me parece tremendamente desafortunado que se haya presentado ese choque de trenes entre el gobernador y el alcalde de Medellín. Desde el principio tenían que presentarnos una cara unida todos los actores del sistema. Por parte del gobernador me parece que hubo irresponsabilidad en ciertas afirmaciones que, inclusive, pudieron haber puesto en riesgo la estabilidad de la empresa”.

¿Cuál es su posición frente al proyecto minero en Jericó de la AngloGold para explotar oro?

“No estoy de acuerdo con ese desarrollo. Exigimos que realmente las consultas previas y sociales no sean un canto a la bandera, para que la decisión se tome de la manera más democrática posible. Insistiré de manera directa con la empresa y actores vinculados para desistir de esa idea. En el recorrido en el territorio encuentro a las fuerzas vivas en contra de eso, hay que atajarlo en el marco de la ley”.