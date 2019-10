Candidato a la Alcaldía de Bello debe usar brazalete electrónico

El candidato a la Alcaldía de Bello, Óscar Andrés Pérez, se convirtió en el primer candidato del país en hacer campaña utilizando un mecanismo de monitoreo del Inpec, o como es conocido en el argot popular, un brazalete electrónico.

Esta medida cautelar, al igual que la restricción de salir del país, fue ratificada por el Juzgado Segundo Penal de Circuito de Bello, que reafirmó una resolución impuesta el 30 de enero de 2019, en la que, además, se le prohibía participar en actividades políticas, sin embargo, en esta nueva decisión se le omite esta última medida cautelar.

Por esta razón, los ciudadanos bellanitas Alberto de Jesús Alzate Correa y Rodrigo de Jesús Múnera Zapata, quienes se identificaron como veedores ciudadanos a EL COLOMBIANO, indicaron que en la audiencia del pasado viernes, el aspirante Pérez solicitó que se le permitiera hacer política. “Yo no voy a ir donde un juez a que me quite lago que no tengo”, expresan Alzate y Múnera, y señalaron que se está incumpliendo con la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que mantuvo las medidas cautelares iniciales.

Ante los señalamientos, el candidato Pérez, investigado por irregularidades en firma de contratos durante su alcaldía en 2008-2011, dijo a EL COLOMBIANO que las medidas le fueron levantadas en junio de este año. “Estas medidas cautelares son ilegales porque me estaban coartando mis derechos políticos sin ser condenado”, dijo Pérez.

Con la medida vigente del monitoreo electrónico para Pérez, el candidato participó en una reunión de sindicato de trabajadores en la tarde del miércoles, como lo denunció a este diario su contrincante a la Alcaldía por el partido PRE, Jhon Henao, quien aseguró que allí dio detalles de su plan de gobierno.