¡Postúlese! Corautos Andino tiene 35 cupos laborales en Medellín y otras ciudades

Corautos Andino, distribuidor oficial de las marcas Foton y Dongfeng en Colombia, tiene alrededor de 35 cupos laborales dirigidos a técnicos, asesores comerciales y especialistas en mantenimiento, con el objetivo de fortalecer sus operaciones en distintas regiones del país.
La mayor concentración de oportunidades se encuentra en Medellín y el Valle de Aburrá, donde la empresa tiene una sólida presencia. Sin embargo, también se ofrecen cupos en otras ciudades como Bogotá, Villavicencio, Cali y Montería, lo que amplía las opciones para profesionales en diferentes zonas.
