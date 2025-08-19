x

Nuevas ofertas de empleo en Bogotá: hay cerca de 20.000 oportunidades sin experiencia laboral; paso a paso para aplicar

La capital concentra una de las mayores ofertas laborales del país. Estas vacantes están abiertas para perfiles profesionales y para quienes buscan su primer empleo.

  • Las vacantes disponibles en Bogotá incluyen sectores como ventas, tecnología, salud y logística, con oportunidades tanto para principiantes como para profesionales experimentados. FOTO: CORTESÍA
    Las vacantes disponibles en Bogotá incluyen sectores como ventas, tecnología, salud y logística, con oportunidades tanto para principiantes como para profesionales experimentados. FOTO: CORTESÍA
Johan García Blandón
Johan García Blandón
19 de agosto de 2025
bookmark

En Bogotá, aunque según el más reciente informe del Dane, la capital cerró el trimestre mayo-julio de 2025 con una tasa de desempleo cercana al 9,6 %, lo que representa una leve mejora frente al mismo periodo del año pasado, la búsqueda de empleo sigue siendo una de las grandes preocupaciones para miles de ciudadanos, pues deja a miles de personas en la tarea de encontrar un puesto de trabajo estable.

En este escenario, plataformas como Magneto Empleos son un aliado vital, porque concentran miles de vacantes en un solo lugar para personas con y sin experiencia, lo que abre la puerta a jóvenes que buscan su primer empleo o a quienes desean cambiar de sector laboral. De hecho, este portal concentra cerca de 20.000 cupos para quienes buscan trabajo que no requiere experiencia.

Sectores que más están contratando en Bogotá

De acuerdo con datos de Magneto, las áreas con más movimiento en la capital están en:

- Ventas: desde asesores comerciales hasta auxiliares de punto de venta.

- Bodega, logística y transporte: domiciliarios, conductores y auxiliares de bodega son algunos de los perfiles más demandados.

- Atención al cliente y call center: con opciones tanto presenciales como remotas.

- Tecnología: aunque hay escasez de talento, las vacantes en desarrollo y soporte técnico siguen aumentando.

Estos sectores son hoy el motor de contratación en la ciudad y una alternativa real para quienes buscan una oportunidad, incluso sin experiencia previa.

Beneficios de aplicar por Magneto

Una de las ventajas de Magneto Empleos es mediante su aplicación móvil que centraliza las ofertas y permite al usuario hacer seguimiento a cada proceso, recibir notificaciones en tiempo real y gestionar varias postulaciones desde el celular. Además, el sistema está diseñado para que aplicar sea mucho más sencillo y rápido, evitando la pérdida de tiempo en formularios repetitivos.

Ofertas de empleo, que no requieren experiencia, más destacadas en Bogotá

Asesor externo, crédito de ropa - Bogotá zona sur

Salario: $ 1.423.500.

Responsabilidades:

- Promocionar el crédito de ropa.

- Explicar a los clientes los beneficios y características del crédito.

- Rotar en diferentes puntos de la zona sur de Bogotá.

- Captar el interés de nuevos clientes potenciales.

Requerimientos:

- Excelentes habilidades comunicativas e interpersonales.

- Disponibilidad para trabajar de domingo a domingo con un día compensatorio más pago de los dominicales.

- Buena presentación personal.

Aplique aquí.

Encuestador de Campo

Salario: $ 1.423.500.

Responsabilidades:

- Capturar datos personalmente de manera precisa y veraz.

- Garantizar resultados confiables en los estudios realizados.

- Cumplir con horarios rotativos y disponibilidad para trabajar en días festivos.

- Mantener un alto nivel de honestidad y responsabilidad en las tareas desempeñadas.

- Colaborar en la recolección de encuestas en diversos escenarios.

Requerimientos:

- Bachiller académico técnico o tecnólogo.

- Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos.

- Habilidad para comunicarse efectivamente con diferentes tipos de personas.

- Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir objetivos.

- Puntualidad y sentido de pertenencia hacia el trabajo.

Postúlese acá.

Auxiliar de bodega

Salario: $ 2.500.000 a $ 5.000.000.

Responsabilidades:

- Cargar y descargar mercancía de manera eficiente.

- Organizar y almacenar productos en el almacén.

- Alistar productos para despacho.

- Embalaje seguro de la mercancía.

- Coordinar el transporte y entrega de productos.

- Despachar mercancía según los procedimientos establecidos.

Requerimientos:

- Bachillerato completo.

- Habilidad para trabajar en equipo.

- Capacidad para levantar objetos pesados.

Envíe la hoja de vida.

Operario Textil - Trabajo Manual

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.600.000.

Requisitos:

- Bachilleres con o sin experiencia como mano de obra y/o operarias de producción con disposición para aprender y seguir instrucciones.

Funciones:

- Obra Manual.

- Horario de trabajo: dos Turnos rotativos de 8 horas 6:00 a. m. a 2:00 p. m. /2:00 p. m. a 10:00 p. m.

- Disponibilidad de turno adicional si hay alta producción de 10:00 p. m. a 6:00 a. m.

Postúlese ahora mismo acá.

¿Cómo postularse?

1- Descargue la app o ingrese al portal de Magneto Empleos en su celular o computador.

2- Cree su perfil con la información básica de su hoja de vida.

3- Explore las vacantes disponibles en Bogotá, filtrando por sector, nivel de experiencia o modalidad de trabajo.

4- Postúlese con un solo clic y haga seguimiento al estado de cada aplicación.

