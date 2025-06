¿Por qué algunas empresas no publican los sueldos de sus vacantes?

La transparencia y equidad salarial en las ofertas de trabajo es un tema que ha ganado relevancia en los últimos años. Aun así, muchas empresas todavía optan por no publicar los sueldos de sus vacantes. Esta práctica, aunque criticada por algunos, tiene varias razones detrás por parte del empleador.

Para María Clara Ávila Restrepo, especialista en Gestión Humana, una de las razones más citadas por las empresas para no divulgar los sueldos es la atracción del talento. “Al no especificar el salario, las empresas pueden captar a un mayor número de candidatos interesados en la oportunidad en sí misma y no solamente en la compensación económica. Esto permite a los empleadores evaluar una amplia gama de aplicaciones y seleccionar a aquellos que están verdaderamente interesados en el puesto y en el desarrollo profesional que ofrece la empresa”, aseguró.

Además, esta profesional añadió que mantener el salario confidencial puede dar a las empresas una ventaja competitiva. Las organizaciones no desean que sus competidores conozcan las escalas salariales que están ofreciendo, por lo feroz que es la competencia, ya que esto podría facilitar el robo de talento o la competencia desleal. Por ende,

al mantener los salarios en secreto, las empresas pueden ajustar sus ofertas salariales de manera estratégica, según las características del candidato y la demanda del mercado.

