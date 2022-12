El profesor universitario y psicólogo clínico Juan Carlos Posada Mejía recuerda el valor terapéutico del abrazo. Habla de las investigaciones que la ciencia ha hecho respecto a la importancia del contacto respetuoso con los niños. “Se descubrió que los bebés, que no son tocados ni acariciados ni abrazados tienen un problema de desarrollo mental”. Por tal motivo, recomienda establecer un ritual de abrazos constantes que nutra la energía y estreche los lazos familiares. “En la medida de lo posible hay que abrasarse mínimo tres veces al día. Un abrazo al levantarse, otro al mediodía y uno más para acostarse”.

Según han descubierto los científicos, un abrazo de más de diez segundos tiene efectos benéficos para la salud mental de las personas. El contacto cálido con los brazos de un ser querido libera en el cerebro oxitocina y endorfinas, sustancias que regulan la cortisona y la adrenalina, las hormonas relacionadas con el estrés. También se abren las compuertas de la serotonina y la dopamina. Por el contrario, el aislamiento social y físico eleva los niveles de soledad y ansiedad en los individuos. Unas de las funciones reconocidas del abrazo es la de reforzar los vínculos, permitiéndole a la persona sentirse parte de un colectivo. Si el sujeto no interactúa amistosamente con otros es muy probable que se produzca algo que los psicólogos llaman “hambre de piel”, y que fue un padecimiento muy visto en los consultorios por los días de las restricciones sanitarias de la covid-19, informa el artículo “¿Cuál es la importancia de los abrazos en pandemia?”, publicado por la Universidad CES.

Los verbos indicados para conjugar a la hora de hablar de los abrazos son los de dar y recibir. Eso lo entendió el comediante antioqueño Dany Alejandro Hoyos, reconocido por darle vida a Suso, el Paspi, un personaje que con su pintoresco vestuario y su picardía verbal se ha granjeado la simpatía de las audiencias. Ayer, el Paspi emprendió la tarea maratónica de abrazar a quien se acercó al escenario del Teatro Pablo Tobón Uribe entre las diez de la mañana y las ocho de la noche.

Hoyos, que además es columnista de EL COLOMBIANO, escribió —en la columna que circula en la edición de este miércoles— sobre la experiencia de abrazar personas de todas las edades, estratos sociales y condiciones de salud. “Un abrazo es la muestra universal del afecto porque para abrazar no necesitamos tener una relación estrecha como en el beso, por ejemplo, pero para besar si hace mucha falta el abrazo. Los besos que no van acompañados del abrazo no son lo mismo, son simples picos”.

El abrazo es la síntesis del encuentro humano, la manifestación palpable de la cercanía y el afecto. No en vano en un instante de inspiración, Charly García escribió en una de sus mejores canciones una estrofa que destila ternura y necesidad.

Dice en Rasguñas las piedras: “Apoyo mis espaldas/y espero que me abraces/ atravesando el muro de mis días”. Otro tanto hizo Roger Waters en la mítica Hey You, del álbum The Wall. El personaje protagónico del disco pretende salir de la soledad que lo encierra en sí mismo y en un momento de dolor dice “Oye, tú/ con la oreja contra la pared/esperando a que alguien llame/ ¿Me tocarías?”. La naturaleza social del espíritu humano hace del abrazo un baño en el reconocimiento del otro y en la empatía