Detuvieron al actor Raymond Cruz, estrella de Breaking Bad, tras un altercado frente a su casa

Raymond Cruz fue arrestado en Los Ángeles por un insólito altercado que, según su representante, se originó porque el actor roció con agua a las denunciantes.

  El representante de Raymond Cruz, ícono televisivo de origen mexicano, se pronunció tras su arresto en Los Ángeles. FOTO: Tomada de redes sociales
    El representante de Raymond Cruz, ícono televisivo de origen mexicano, se pronunció tras su arresto en Los Ángeles. FOTO: Tomada de redes sociales
El Colombiano
El Colombiano
09 de septiembre de 2025
bookmark

Raymond Cruz, el actor estadounidense de 60 años conocido mundialmente por interpretar al temido narcotraficante Tuco Salamanca en las series Breaking Bad y Better Call Saul, fue arrestado en Los Ángeles bajo sospecha de un delito menor de agresión.

De acuerdo con la Policía de Los Ángeles (LAPD), el incidente ocurrió frente a la vivienda del actor, cuando se produjo una disputa el pasado lunes 8 de septiembre con varias personas.

El oficial David Cuellar explicó a la revista People que el altercado comenzó cuando Cruz “supuestamente le roció agua a la víctima” durante el intercambio.

Puede leer: El entretenimiento como necesidad: así se mueven los eventos en Colombia

El representante del actor, Raphael Berko, ofreció su versión de lo sucedido. Según su relato, Cruz estaba lavando su automóvil cuando una minivan blanca con tres mujeres se estacionó “a media pulgada” de su parachoques.

El actor les pidió que movieran el vehículo, pero ellas se negaron. Ante la negativa, continuó con la limpieza de su auto mientras las ocupantes empezaron a grabarlo con un teléfono móvil.

Berko aseguró que, en el momento en que Cruz pidió que dejaran de grabarlo, parte del agua de la manguera salpicó el vehículo estacionado y también a una de las mujeres. Fue entonces cuando una de ellas llamó a la policía.

“Y de alguna manera, alguien que nunca había sido arrestado en su vida, alguien que interpretó a un detective de policía durante 15 años en The Closer y Major Crimes, alguien que vive en ese barrio, fue esposado y llevado a la cárcel”, reclamó el representante.

El actor permaneció alrededor de cinco horas bajo custodia antes de ser liberado bajo palabra. Deberá comparecer ante la corte el próximo 1 de octubre. Según Berko, Cruz agradeció al personal del LAPD por el trato recibido durante su detención y destacó que todos fueron “muy amables y atentos” con él.

¿Quién es Raymond Cruz?

Raymond Cruz nació en Los Ángeles, de familia con ascendencia mexicana y, a lo largo de más de tres décadas de carrera, se ha convertido en uno de los rostros más reconocidos de la televisión estadounidense.

Aunque su papel más recordado es el del violento Salamanca en Breaking Bad, también ha interpretado durante años al detective Julio Sánchez en la serie policial The Closer y en su spin-off Major Crimes.

Su interpretación de Tuco, un personaje impredecible y explosivo, le dio fama internacional y lo convirtió en uno de los villanos más memorables de la televisión de la última década.

Además de la televisión, Cruz ha participado en numerosas películas de Hollywood, entre ellas Alien: Resurrection, Training Day y Collateral Damage. Una de sus más recientes producciones fue “Un secuestro en Medellín” en 2023.

Entérese: La actriz Debby Ryan, de la serie “Jessie”, anunció su primer embarazo con Josh Dun de Twenty One Pilots

