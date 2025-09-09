¿Busca empleo? Más de 4.600 vacantes ofrecen sueldos entre 2,5 y 3 millones de pesos en Colombia

Roles más requeridos con salarios de 2,5 a 3 millones de pesos

Los salarios ofrecidos se sitúan por encima del promedio nacional, lo que convierte a estas vacantes en una alternativa muy competitiva para perfiles como auxiliares administrativos, asesores comerciales, personal de salud, operadores logísticos y agentes de servicio al cliente. En algunos casos, los incentivos adicionales pueden aumentar significativamente los ingresos. Además, el auge del comercio electrónico, la digitalización y la reactivación en sectores como la salud y la logística han impulsado la contratación de talento en estas áreas, lo que explica la amplia oferta actual.

Vacantes más destacadas con salarios de 2,5 a 3 millones de pesos

Asesor Empresarial en Salud - Bogotá

Salario a convenir. Responsabilidades: - Cumplir con las metas comerciales mensuales. - Ofrecer el portafolio de salud de la compañía a su cartera. - Diseñar estrategias comerciales efectivas. Requerimientos: - Profesional graduado en carreras administrativas, financieras, comerciales o afines, con visión de independencia económica en el sector asegurador. - Tres años de experiencia comercial sector salud (Eps, Medicina prepagada, PAC, Polizas). - Habilidades comunicativas y de negociación. - Relacionamiento interpersonal. - Pasión por las ventas. Aplique acá.

JR Operations Supervisor Bilingue - Medellín

Salario: $ 3.000.000. Responsabilidades: - Liderazgo de equipo: Motivar, entrenar y acompañar a tu equipo para alcanzar su máximo potencial. - Gestión operativa: Supervisar KPIs, asignar recursos, mejorar procesos y garantizar cumplimiento de estándares. - Relación con el cliente: Serás el punto de contacto principal, gestionando expectativas y resolviendo escalaciones. - Cumplimiento y seguridad: Asegurar el manejo adecuado de información sensible y cumplimiento de normativas. Requisitos: - Gestión de proyectos. - Análisis de datos y reportes (Excel, Google Sheets). - Conocimiento del sector BPO (salud, logística, servicio al cliente. - Experiencia como team leader o supervisor en BPO minimo 1 año. - Manejo de presupuestos y recursos. - Conocimiento en RRHH y normativas laborales. - Dominio de herramientas tecnológicas (CRM, ERP, herramientas de programación de turnos). - Diseño y ejecución de programas de capacitación. Postúlese acá.

Analista GIS - Cartagena

Salario: $ 3.000.000 a $ 3.200.000. Responsabilidades: - Actualizar y mantener la integridad de las bases de datos geoespaciales de red y clientes, integrando información de campo, proyectos y cartografía, garantizando calidad, precisión y consistencia. - Elaborar mapas temáticos y análisis geoespaciales que integren datos técnicos, operativos y socioeconómicos, para apoyar la toma de decisiones, identificar riesgos, fraudes y zonas críticas, y difundir resultados a través del portal geográfico. - Incorporar en el GIS la información geoespacial de nuevos proyectos de red y predios, actualizando el modelo de infraestructura con unidades constructivas y zonas de cobertura, para apoyar la planificación, ejecución y gestión eficiente de los proyectos de expansión. - Realizar seguimiento y análisis de PQR para identificar causas raíz e implementar acciones correctivas y preventivas, con el fin de reducir su recurrencia y mejorar la calidad del servicio al cliente. - Actualizar la clasificación socioeconómica y generar reportes para detectar inconsistencias, asegurando la correcta asignación del estrato y la homologación con entidades competentes. - Planificar y ejecutar levantamientos cartográficos, recolectando y verificando datos en campo con equipos GPS, para garantizar precisión y cumplimiento de los niveles de servicio. - Realizar auditorías, validaciones y cargues regulatorios (SUI) asegurando integridad y confiabilidad de los datos, aplicando controles de calidad y cumpliendo plazos establecidos. - Capacitar en GIS y captura de datos en campo, documentar entregables y participar en eventos, implementando metodologías de mejora continua y automatización de procesos, para fortalecer la eficiencia operativa y la apropiación tecnológica en la organización. Conozca también: ¿Aún sin empleo? Más de 400 vacantes en Serviespeciales: así puede postularse Requerimientos: - Título profesional en Ingeniería Catastral y Geodesia Geografía Topografía Ingeniería Civil Sistemas Ambiental Arquitectura o carreras afines. - Mínimo 2 años de experiencia en roles similares. - Dominio avanzado de ArcGIS (ArcMap ArcGIS Pro ArcGIS Online/Enterprise). - Conocimiento en herramientas de BI y manejo de AutoCAD. - Experiencia en operación y procesamiento de datos de drones. - Conocimientos básicos de Python (ArcPy) para automatización de tareas GIS. - Comprensión de normativas colombianas en distribución de gas y Aerocivil. Envíe la hoja de vida.

Químico farmacéutico - Barranquilla

Salario: $ 2.600.000. Responsabilidades: - Asegurar la calidad en la atención farmacéutica de acuerdo con la normatividad vigente. - Verificar el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Elaboración (BPE) en la preparación de mezclas intravenosas. - Participar en el seguimiento de pacientes en terapéutica oncológica, garantizando seguridad y eficacia. - Mantener altos estándares de calidad en los procesos técnicos y administrativos. - Garantizar un suministro eficiente y seguro de medicamentos. Requisitos: - Profesional titulado en Química Farmacéutica. - Conocimientos sólidos en Aseguramiento de Calidad y normativas del sector salud. - Experiencia en la preparación de mezclas intravenosas y aplicación de BPE. - Deseable experiencia en seguimiento de pacientes oncológicos. - Orientación al detalle, responsabilidad y compromiso con la excelencia en el servicio farmacéutico. Conozca más detalles aquí.

Ejecutivo Senior de Cuentas Corporativas - Cali

Salario: $ 3.000.000 a $ 6.000.000. Responsabilidades: - Asegurar el cumplimiento de indicadores de conversión y facturación - Desarrollar y ejecutar un plan de cuentas corporativas - Gestionar ventas B2B con empresas de más de 200 colaboradores. - Generar estrategias de apertura de nuevos canales de venta. - Mantener un alto nivel de relacionamiento con directivos Requisitos: - Formación académica: Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o carreras afines. - Más de 5 años en cargos comerciales B2B (sector financiero, asegurador) - Experiencia comprobable en gestión de cuentas corporativas y desarrollo de estrategias de ventas B2B. - Conocimientos técnicos: ARL, SST, compensación variable, métricas de gestión de RRHH. Postúlese ahora mismo.

