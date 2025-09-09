x

¿Busca empleo? Más de 4.600 vacantes ofrecen sueldos entre 2,5 y 3 millones de pesos en Colombia

Bogotá, Medellín y Cali concentran gran parte de las oportunidades laborales con salarios competitivos. Así puede aplicar.

  • l auge del e-commerce y la digitalización ha incrementado la oferta en áreas como logística y call centers. FOTO: GETTY
09 de septiembre de 2025
bookmark

La situación del empleo actual está ofreciendo una noticia positiva para quienes buscan mejorar sus ingresos: actualmente hay más de 4.600 ofertas disponibles con salarios de los 2,5 a los 3 millones de pesos mensuales, a través del portal Magneto Empleos.

Estas vacantes se concentran en sectores estratégicos como el de la salud, administración y oficina, bodega, logística y transporte, así como en el call center, telemercadeo y BPO, y el área de ventas. Se trata de áreas que, además de ser claves para la economía, representan un espacio de crecimiento para profesionales con experiencia y también para quienes buscan estabilidad en campos operativos.

Le puede interesar: Más de 11.500 vacantes en el sector BPO y servicio al cliente: Bogotá y Medellín concentran la mayoría

Roles más requeridos con salarios de 2,5 a 3 millones de pesos

Los salarios ofrecidos se sitúan por encima del promedio nacional, lo que convierte a estas vacantes en una alternativa muy competitiva para perfiles como auxiliares administrativos, asesores comerciales, personal de salud, operadores logísticos y agentes de servicio al cliente. En algunos casos, los incentivos adicionales pueden aumentar significativamente los ingresos.

Además, el auge del comercio electrónico, la digitalización y la reactivación en sectores como la salud y la logística han impulsado la contratación de talento en estas áreas, lo que explica la amplia oferta actual.

Lea más: Trabajo remoto en Bogotá, Cali y Medellín: más de 1.100 vacantes disponibles

Vacantes más destacadas con salarios de 2,5 a 3 millones de pesos

Conoce las ofertas de empleo

Asesor Empresarial en Salud - Bogotá

Salario a convenir.

Responsabilidades:

- Cumplir con las metas comerciales mensuales.

- Ofrecer el portafolio de salud de la compañía a su cartera.

- Diseñar estrategias comerciales efectivas.

Requerimientos:

- Profesional graduado en carreras administrativas, financieras, comerciales o afines, con visión de independencia económica en el sector asegurador.

- Tres años de experiencia comercial sector salud (Eps, Medicina prepagada, PAC, Polizas).

- Habilidades comunicativas y de negociación.

- Relacionamiento interpersonal.

- Pasión por las ventas.

Aplique acá.

JR Operations Supervisor Bilingue - Medellín

Salario: $ 3.000.000.

Responsabilidades:

- Liderazgo de equipo: Motivar, entrenar y acompañar a tu equipo para alcanzar su máximo potencial.

- Gestión operativa: Supervisar KPIs, asignar recursos, mejorar procesos y garantizar cumplimiento de estándares.

- Relación con el cliente: Serás el punto de contacto principal, gestionando expectativas y resolviendo escalaciones.

- Cumplimiento y seguridad: Asegurar el manejo adecuado de información sensible y cumplimiento de normativas.

Requisitos:

- Gestión de proyectos.

- Análisis de datos y reportes (Excel, Google Sheets).

- Conocimiento del sector BPO (salud, logística, servicio al cliente.

- Experiencia como team leader o supervisor en BPO minimo 1 año.

- Manejo de presupuestos y recursos.

- Conocimiento en RRHH y normativas laborales.

- Dominio de herramientas tecnológicas (CRM, ERP, herramientas de programación de turnos).

- Diseño y ejecución de programas de capacitación.

Postúlese acá.

Analista GIS - Cartagena

Salario: $ 3.000.000 a $ 3.200.000.

Responsabilidades:

- Actualizar y mantener la integridad de las bases de datos geoespaciales de red y clientes, integrando información de campo, proyectos y cartografía, garantizando calidad, precisión y consistencia.

- Elaborar mapas temáticos y análisis geoespaciales que integren datos técnicos, operativos y socioeconómicos, para apoyar la toma de decisiones, identificar riesgos, fraudes y zonas críticas, y difundir resultados a través del portal geográfico.

- Incorporar en el GIS la información geoespacial de nuevos proyectos de red y predios, actualizando el modelo de infraestructura con unidades constructivas y zonas de cobertura, para apoyar la planificación, ejecución y gestión eficiente de los proyectos de expansión.

- Realizar seguimiento y análisis de PQR para identificar causas raíz e implementar acciones correctivas y preventivas, con el fin de reducir su recurrencia y mejorar la calidad del servicio al cliente.

- Actualizar la clasificación socioeconómica y generar reportes para detectar inconsistencias, asegurando la correcta asignación del estrato y la homologación con entidades competentes.

- Planificar y ejecutar levantamientos cartográficos, recolectando y verificando datos en campo con equipos GPS, para garantizar precisión y cumplimiento de los niveles de servicio.

- Realizar auditorías, validaciones y cargues regulatorios (SUI) asegurando integridad y confiabilidad de los datos, aplicando controles de calidad y cumpliendo plazos establecidos.

- Capacitar en GIS y captura de datos en campo, documentar entregables y participar en eventos, implementando metodologías de mejora continua y automatización de procesos, para fortalecer la eficiencia operativa y la apropiación tecnológica en la organización.

Conozca también: ¿Aún sin empleo? Más de 400 vacantes en Serviespeciales: así puede postularse

Requerimientos:

- Título profesional en Ingeniería Catastral y Geodesia Geografía Topografía Ingeniería Civil Sistemas Ambiental Arquitectura o carreras afines.

- Mínimo 2 años de experiencia en roles similares.

- Dominio avanzado de ArcGIS (ArcMap ArcGIS Pro ArcGIS Online/Enterprise).

- Conocimiento en herramientas de BI y manejo de AutoCAD.

- Experiencia en operación y procesamiento de datos de drones.

- Conocimientos básicos de Python (ArcPy) para automatización de tareas GIS.

- Comprensión de normativas colombianas en distribución de gas y Aerocivil.

Envíe la hoja de vida.

Químico farmacéutico - Barranquilla

Salario: $ 2.600.000.

Responsabilidades:

- Asegurar la calidad en la atención farmacéutica de acuerdo con la normatividad vigente.

- Verificar el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Elaboración (BPE) en la preparación de mezclas intravenosas.

- Participar en el seguimiento de pacientes en terapéutica oncológica, garantizando seguridad y eficacia.

- Mantener altos estándares de calidad en los procesos técnicos y administrativos.

- Garantizar un suministro eficiente y seguro de medicamentos.

Requisitos:

- Profesional titulado en Química Farmacéutica.

- Conocimientos sólidos en Aseguramiento de Calidad y normativas del sector salud.

- Experiencia en la preparación de mezclas intravenosas y aplicación de BPE.

- Deseable experiencia en seguimiento de pacientes oncológicos.

- Orientación al detalle, responsabilidad y compromiso con la excelencia en el servicio farmacéutico.

Conozca más detalles aquí.

Ejecutivo Senior de Cuentas Corporativas - Cali

Salario: $ 3.000.000 a $ 6.000.000.

Responsabilidades:

- Asegurar el cumplimiento de indicadores de conversión y facturación

- Desarrollar y ejecutar un plan de cuentas corporativas

- Gestionar ventas B2B con empresas de más de 200 colaboradores.

- Generar estrategias de apertura de nuevos canales de venta.

- Mantener un alto nivel de relacionamiento con directivos

Requisitos:

- Formación académica: Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o carreras afines.

- Más de 5 años en cargos comerciales B2B (sector financiero, asegurador)

- Experiencia comprobable en gestión de cuentas corporativas y desarrollo de estrategias de ventas B2B.

- Conocimientos técnicos: ARL, SST, compensación variable, métricas de gestión de RRHH.

Postúlese ahora mismo.

¿Cómo aplicar a las vacantes en Magneto Empleos?

Quienes estén interesados en estas oportunidades pueden aplicar a través de Magneto Empleos siguiendo estos pasos:

1- Ingresar a Magneto Empleos.

2- Crear un perfil con información personal y experiencia laboral.

3- Subir la hoja de vida actualizada.

4- Usar los filtros por ciudad, sector o rango salarial (2,5 a 3 millones).

5- Postularse a las vacantes que se ajusten al perfil profesional.

