Andrea Valdiri vs. Yina Calderón: así fueron los 20 segundos de la pelea que paralizó las redes y terminó en caos

Lo que comenzó como un desafío entre influenciadoras terminó convirtiéndose en un espectáculo de alcance internacional. Andrea Valdiri y Yina Calderón, dos de las figuras más mediáticas del país, se enfrentaron este 18 de octubre en el evento Stream Fighters 4, que reunió a creadores de contenido de toda Latinoamérica y batió récords de audiencia.
Andrea Valdiri, reconocida influenciadora barranquillera, sorprendió al revelar que perdió ocho kilos durante su preparación con el fin de mejorar su condición física y su resistencia. Su disciplina fue ampliamente destacada por sus seguidores, quienes siguieron paso a paso su entrenamiento a través de redes sociales.