DIM remontó ante Fortaleza y llegó a 30 puntos asegurando su clasificación entre los ocho

En otra de sus ya tradicionales remontadas, el Deportivo Independiente Medellín venció 3-1 a Fortaleza este viernes en el estadio Atanasio Girardot, llegó a 30 puntos y prácticamente sentenció su clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2-2025 cuando se han cumplido 15 fechas.

Los goles de Francisco Fydriszewski, Brayan León Muñiz y Francisco Chaverra le dieron los tres puntos al conjunto que dirige Alejandro Restrepo, que solo pierde el liderato con Bucaramanga por la diferencia de gol. Los 77 puntos que acumula en la reclasificación, como el mejor del año, le dan parcialmente el cupo para la Copa Libertadores de 2026.

En el encuentro de este viernes, el Rey de Corazones tuvo dos caras: un primer tiempo con muchas dudas defensivas y sin la contundencia y claridad en ataque, y una etapa complementaria en la que reaccionó y sometió al rival con su esquema ofensivo.

La inicial finalizó con empate 1-1, un resultado que se antoja justo por lo visto en el terreno de juego. El equipo bogotano sorprendió a los escarlatas con un gol de Andrés Arroyo antes de los primeros dos minutos (exactamente al minuto y 47 segundos), luego de una excelente acción colectiva que desnudó las falencias del Poderoso como ha venido sucediendo en el arranque de los últimos partidos por falta de concentración.

El Equipo del Pueblo, de nuevo, tuvo que remar desde atrás y para su fortuna encontró la paridad al minuto 24 con la anotación de Fydriszewski, luego de rematar de zurda en el área tras un pase de Brayan León. Con esa anotación, el argentino llegó a 8 goles en la Liga (más 5 en la Copa Colombia).

Además de los dos jugadores que confeccionaron la acción del gol, el DIM tuvo aportes importantes de Francisco Chaverra y el volante juvenil Halam Loboa, quien lideró la salida del equipo desde el fondo. Mientras que el arquero Washington Aguerre fue protagonista de dos acciones comprometidas que generaron susto en las tribunas, una de ellas por no cortar, como indican los cánones, un remate a ras de piso y otra por falta de comunicación con los zagueros que también lucieron confundidos en ese período.

La etapa complementaria fue a otro precio. El Poderoso sacó a relucir su poderío ofensivo, con Brayan León como protagonista, quien marcó el 2-1 tras una brillante acción, a los 55 minutos, luego de tomar el balón desde fuera del área y eludir contrarios, incluyendo al arquero Sebastián Oliveros, para definir como crack. Fue su sexto tanto en el torneo.

Pero a ese cambio de actitud y fútbol del DIM en el segundo período complementario le faltaba otro premio y este llegó en los botines de Francisco Chaverra, a los 63, con un golazo como él solo lo sabe ofrecer a la fanaticada.

El marcador pudo ser más amplio, pero las atajadas de Oliveros lo impidieron. Los tres goles y el trabajo colectivo en los 45 minutos finales fueron suficientes para el festejo del cuadro rojo que venía de golear al Once Caldas (5-1) en Manizales.