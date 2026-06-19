Anne Hathaway anunció que está embarazada: la actriz de 43 años espera su tercer hijo

La actriz estadounidense reveló que está esperando su tercer hijo por medio de una publicación en Instagram, donde tiene más de 42 millones de seguidores. Allí compartió un video en el que, al principio, aparece con los brazos ocultando su abdomen para luego bajarlos y dejar ver su embarazo.
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Desde 2012, Hathaway está casada con el productor Adam Shulman, a quien conoció hace casi veinte años en el Festival de Cine de Palm Springs. La pareja ya tiene dos hijos, Jonathan y Jack, de 10 y 6 años, respectivamente. El video de la actriz ya cuenta con más de ocho millones de “me gusta”, y actrices, influencers y presentadores han dejado mensajes de felicitación a la pareja por la llegada de su tercer bebé.