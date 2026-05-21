Arcángel se disculpa por polémica defensa que hizo sobre la conquista y crece llamado a boicot en México

El cantante urbano Arcángel enfrenta una fuerte controversia en redes sociales luego de unas declaraciones realizadas durante un concierto en España sobre la conquista española y el legado colonial en América Latina. Aunque el artista publicó un mensaje de disculpas dirigido al público latinoamericano, las críticas y llamados a boicotear su música y sus próximos conciertos en México continúan creciendo.
La polémica comenzó tras viralizarse un fragmento de una presentación del reguetonero en Madrid, donde defendió parte de la herencia cultural dejada por la colonización española y rechazó las exigencias de disculpas históricas por los abusos cometidos durante la conquista.
“Éramos indios, llegó esta gente y nos pusieron a hablar y nos pusieron a creer y nos pusieron a valer. ¿Qué se robaron el oro?... ¿y las calles, y las escuelas, y las iglesias que construyeron para que tú fueras educado hoy en día? No hay que pedir disculpas a nadie”, expresó el artista frente al público español.