Arcángel anunció segundo concierto en Medellín: ya están disponibles las entradas

Luego de haber hecho sold out en menos de cuatro horas de su concierto en Medellín, el cantante de reguetón anunció que realizará un segundo espectáculo en la capital antioqueña en el marco de su gira La Octava Maravilla World Tour con la que celebrará sus 20 años de carrera musical. Contexto: Arcángel agotó en menos de cuatro horas las boletas para su concierto en Medellín, ¿habrá nueva fecha? Arcángel le dio la noticia del nuevo concierto a sus seguidores con una publicación en Instagram que ya suma casi 400.000 reacciones. Allí compartió un video interpretando una canción inédita en la que hace referencia a la buena acogida que tuvo el público de su paso por Medellín. “La fecha sold out estadio lleno, legendario, nunca espero menos. ¿Cómo es posible que en 25 minutos llene todo sin pegar estreno?”, canta el artista mientras usa una camiseta negra en la que se puede leer en letras blancas “La 2nda en el Atanasio”.

El nuevo espectáculo de Arcángel en el Estadio Atanasio Girardot quedó programado para el 4 de septiembre de 2026, mientras que la primera fecha que anunció fue la del 5 de septiembre. La venta de entradas está disponible desde este jueves en Ticketmaster. Ya varias localidades como norte y oriental están agotadas, mientras que son pocos los asientos que quedan en occidental. El precio de las boletas inicia en 168.000 pesos y va hasta los 961.000 pesos con servicio incluido. La Octava Maravilla World Tour contará con más de 18 shows confirmados en Europa y Latinoamérica. La gira iniciará el 13 de mayo en Barcelona, España, y en julio llegará a Latinoamérica. Ecuador, México, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Honduras, Guatemala, Panamá y Costa Rica son los países en los que se presentará Arcángel en 2026.