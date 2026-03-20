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Arcángel anunció segundo concierto en Medellín: ya están disponibles las entradas

Con un video interpretando una canción inédita, el artista del género urbano confirmó que tendrá un segundo concierto en Medellín de su gira La Octava Maravilla World Tour.

  • Medellín será la única ciudad de Colombia en la que se presentará Arcángel con su nueva gira. FOTO: Tomado de @arcangel en Instagram
    Medellín será la única ciudad de Colombia en la que se presentará Arcángel con su nueva gira. FOTO: Tomado de @arcangel en Instagram
El Colombiano
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hace 2 horas
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Luego de haber hecho sold out en menos de cuatro horas de su concierto en Medellín, el cantante de reguetón anunció que realizará un segundo espectáculo en la capital antioqueña en el marco de su gira La Octava Maravilla World Tour con la que celebrará sus 20 años de carrera musical.

Contexto: Arcángel agotó en menos de cuatro horas las boletas para su concierto en Medellín, ¿habrá nueva fecha?

Arcángel le dio la noticia del nuevo concierto a sus seguidores con una publicación en Instagram que ya suma casi 400.000 reacciones. Allí compartió un video interpretando una canción inédita en la que hace referencia a la buena acogida que tuvo el público de su paso por Medellín.

“La fecha sold out estadio lleno, legendario, nunca espero menos. ¿Cómo es posible que en 25 minutos llene todo sin pegar estreno?”, canta el artista mientras usa una camiseta negra en la que se puede leer en letras blancas “La 2nda en el Atanasio”.

El nuevo espectáculo de Arcángel en el Estadio Atanasio Girardot quedó programado para el 4 de septiembre de 2026, mientras que la primera fecha que anunció fue la del 5 de septiembre.

La venta de entradas está disponible desde este jueves en Ticketmaster. Ya varias localidades como norte y oriental están agotadas, mientras que son pocos los asientos que quedan en occidental. El precio de las boletas inicia en 168.000 pesos y va hasta los 961.000 pesos con servicio incluido.

La Octava Maravilla World Tour contará con más de 18 shows confirmados en Europa y Latinoamérica. La gira iniciará el 13 de mayo en Barcelona, España, y en julio llegará a Latinoamérica. Ecuador, México, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Honduras, Guatemala, Panamá y Costa Rica son los países en los que se presentará Arcángel en 2026.

Hasta ahora, Medellín será la única ciudad de Colombia que el artista visitará este año. En 2025, Arcángel hizo parte del line up del festival La Solar y este año, en enero, fue uno de los invitados especiales del concierto de Bad Bunny.

Esta semana, el cantante también estrenó su más reciente colaboración junto a Maluma, titulada Botero, la cual fue grabada en el Museo de Antioquia. En el video musical se puede ver cómo ambos recorren uno de los espacios culturales emblemáticos de Medellín, así como la aparición de algunas de las obras más representativas del artista antioqueño.

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