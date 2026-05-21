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Fuerte choque entre magistrados del CNE por medidas cautelares a Atlas Intel quedó grabado en video

Una acalorada discusión entre los magistrados Fabiola Márquez y Álvaro Hernán Prada sacude al Consejo Nacional Electoral. Acá los detalles.

  • El desencuentro lo protagonizaron los magistrados del Consejo Nacional Electoral Álvaro Hernán Prada y Fabiola Márquez. Foto: Colprensa/ Redes sociales @fabiolamarquezg
    El desencuentro lo protagonizaron los magistrados del Consejo Nacional Electoral Álvaro Hernán Prada y Fabiola Márquez. Foto: Colprensa/ Redes sociales @fabiolamarquezg
El Colombiano
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hace 1 hora
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Un fuerte desencuentro protagonizaron ayer dos magistrados del Consejo Nacional Electoral. La discusión ocurrió por la decisión de vetar temporalmente a Atlas Intel, medida que ha sido cuestionada. Todo terminó en un fuerte enfrentamiento entre la magistrada Fabiola Márquez y el magistrado Álvaro Hernán Prada, quien aseguró que esa decisión violaba el debido proceso.

En el audio conocido, se escucha a Prada decirle a Márquez —magistrada designada por el Pacto Histórico— que le “da mucha pena, pero usted tenía que traer el proyecto aquí a discusión de la sala”.

El togado insistió en que la medida afectaba derechos fundamentales y advirtió que el procedimiento podría tener implicaciones legales. “Usted tomó una decisión de fondo. Todas esas sanciones pasan por la sala plena. No debió hacerlo así”, sostuvo.

Además, lanzó fuertes cuestionamientos contra Márquez y aseguró que la actuación “raya con el prevaricato”. “No tenía la posibilidad de tomar esa decisión usted”, agregó.

¿Qué se escucha en el audio?

En medio del intercambio, Prada también pidió a la magistrada moderar el tono de la discusión. “Cálmese doctora Fabiola, cálmese (...) le exijo respeto también, cálmese y no grite”, expresó.

Esto, porque justamente la magistrada Fabiola Márquez le contestaba a Prada, en medio del intercambio, que “no fuera abusivo” y que no le “aceptaba” sus acusaciones.

Por su parte, Prada, ya en un acalorado intercambio, le respondió nuevamente a Márquez y le dijo que ella restringía “derechos fundamentales sin la autorización y entonces dicen después que es el CNE el que lo está haciendo, no señora, y así le exijo respeto también, cálmese y no grite, no señora, se quivoca usted. Está acostumbrada a pasar por encima de la ley y no lo pueden hacer”.

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La discusión quedó registrada en audios que se han difundido a través de las redes sociales y evidencia un aumento de las tensiones internas dentro del Consejo Nacional Electoral alrededor de las decisiones relacionadas con firmas encuestadoras; todo, a menos de 10 días de que se realicen las elecciones presidenciales en primera vuelta.

Lea también: Encuestas: ¿influyen en el voto en la recta final hacia primera vuelta?

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