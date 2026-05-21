Exigen a la ANI explicar freno a obras por $121.000 millones en el Oriente antioqueño

Las organizaciones comunales del Oriente antioqueño elevaron su voz de protesta ante la falta de respuestas del Gobierno Nacional para autorizar $121.000 millones en obras que esperan realizarse en esa región del departamento con los excedentes de Devimed. El reclamo fue formulado a través de una carta enviada a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), en la que esas organizaciones ciudadanas señalaron no entender la renuencia del gobierno central a darle luz verde a un paquete de obras clave para ese territorio. En contexto: ¿Por qué el Gobierno Petro frenó obras por $120.000 millones en el Oriente antioqueño? “Las comunidades, líderes territoriales, representantes comunales y actores sociales manifestamos nuestra profunda preocupación frente a la incertidumbre que hoy existe sobre la ejecución de las obras priorizadas en los corredores concesionados de Devimed S.A., pese a que los recursos están disponibles, los diseños fueron desarrollados y varios municipios avanzaron en procesos prediales y técnicos necesarios para su materialización”, reclamaron las organizaciones. En la comunicación, dirigida al vicepresidente ejecutivo de la ANI, Roberto Gamaliel Uparela Brid, los líderes comunales recordaron que en caso de que ese proceso no se concrete con celeridad, los millonarios recursos que ya fueron recaudados, y en su mayoría fueron aportados por conductores del mismo departamento y de esa subregión, podrían quedar en el limbo o incluso ser gastados en otras zonas del país.

Las juntas de acción comunal apuntaron además no ver lógico que un paquete de obras que ya fue concertado con la comunidad, que fue socializado y que incluso ya ha sido respaldado por varios municipios con gestiones prediales esté varado por culpa de asuntos administrativos del Gobierno Nacional. “Resulta especialmente preocupante que proyectos que ya fueron concertados, priorizados y estructurados, y cuya ejecución había sido anunciada públicamente mediante declaraciones oficiales y de manera documental a través del radicado No.20263110135811 del 16-04-2026, hoy enfrentan el riesgo de no ejecutarse por falta de decisiones oportunas. Más aún cuando estos recursos han sido aportados durante años por los usuarios de las vías, precisamente con la expectativa de mejorar las condiciones de movilidad y seguridad en el territorio”, agregaron. Lea también: Constructora El Cóndor gana histórica demanda de $3,5 billones al Estado por congelamiento de peajes La incertidumbre por las obras financiadas con los excedentes de Devimed se hizo pública a comienzos de este mes de mayo, luego de que alcaldes como los de Marinilla y Rionegro expresaran su consternación ante la renuencia del Gobierno Nacional para firmar un otrosí necesario para autorizar el inicio de los proyectos. Julio César Serna, alcalde de Marinilla, explicó, por ejemplo, que el director de la ANI ya había participado hasta tres veces de mesas técnicas con los alcaldes del Oriente, en las que se había abordado a profundidad las obras a iniciar, pero dicha entidad venía dándole largas a firmar un otrosí para autorizar los trabajos. Dentro de las obras que están contempladas en ese paquete está un intercambio vial en Rionegro, a la altura de la Clínica Somer, que tendrá un valor de $45.999 millones y que es clave para descongestionar la movilidad no solo en Rionegro, sino en el ingreso a otros municipios del altiplano. También hay otro intercambio vial ubicado en la zona de acceso de embalses, que comprende componentes como un paso a desnivel y varios lazos de acceso entre la autopista Medellín-Bogotá y la vía Guatapé-El Peñol. Este intercambio tendría un valor aproximado de $44.413 millones.