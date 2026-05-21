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Gobierno Petro responde a Bolivia y también expulsa a su embajador en Colombia

Anunciaron que esta medida se adopta como una acción “recíproca” tras la expulsión de la embajadora colombiana en La Paz, Elizabeth García.

  • Colombia expulsó al embajador de Bolivia, Ariel Percy Molina Pimentel. FOTO: Cortesía
    Colombia expulsó al embajador de Bolivia, Ariel Percy Molina Pimentel. FOTO: Cortesía
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 4 horas
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Las relaciones diplomáticas entre Colombia y Bolivia han alcanzado su punto más álgido luego de que el gobierno de Rodrigo Paz Pereira decidiera expulsar a la embajadora colombiana en La Paz, Elizabeth García, tras considerar que el presidente Gustavo Petro intervino en asuntos internos de ese país debido a las protestas.

Desde inicios de mayo, campesinos, obreros, mineros y otros trabajadores exigen con fuertes manifestaciones la renuncia del mandatario boliviano, en medio de la peor crisis económica del país en cuatro décadas.

En contexto: Bolivia expulsa a embajadora de Colombia tras declaraciones de Petro sobre crisis política: “persona ‘non grata’”

Petro expresó en una publicación en X que Bolivia vive una “insurrección popular”: “(...) Decía la leyenda que el jaguar americano despertaría si atacaban al cóndor, y el jaguar ha despertado en conciencia popular”, escribió el mandatario.

La decisión fue confirmada por el canciller boliviano, Fernando Aramayo, quien anunció la declaración de persona “non grata” contra Petro. También dejó claro que no hay un rompimiento de relaciones diplomáticas como tal, sino que se trata de un caso puntual con el mandatario colombiano.

Colombia responde a Bolivia con “reciprocidad”

Sin embargo, desde la Cancillería de Colombia anunciaron sobre la salida del embajador de Bolivia, Ariel Percy Molina Pimentel, que obedece a una medida de “recíprocidad”.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores enfatiza que no ha mediado por parte de ningún funcionario o miembro del Gobierno nacional, el interés o el propósito de inmiscuirse en los asuntos internos de Bolivia, y, consecuentemente, ratifica su compromiso con los principios de igualdad soberana”, agregan en el documento.

El gobierno de Bolivia acusa al presidente colombiano de “injerencia directa”. Petro, cercano al expresidente Evo Morales, dijo que en Bolivia están “matando” al pueblo y se ofreció a mediar entre los manifestantes y el gobierno.

“Si por proponer un diálogo y una intermediación sacan a la embajadora, se está pasando a extremismos”, dijo el presidente durante una entrevista con Caracol Radio. “En Bolivia (...) hay un gobierno que está cuestionado por (el) pueblo”, agregó.

Paz, que juramentó como presidente hace seis meses, cuenta con el apoyo de Estados Unidos como nuevo aliado del presidente Donald Trump en América Latina. Su llegada al poder puso fin a 20 años de gobiernos socialistas liderados por Morales y Luis Arce (2020-2025).

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Bolivia atraviesa su crisis económica más grave desde la década de 1980. Agotó sus reservas de dólares para sostener una política de subsidios a los combustibles, que Paz eliminó en diciembre, y la inflación interanual se situó en el 14% en abril.

Estos movimientos diplomáticos se suman a las tensas relaciones con el gobierno ecuatoriano de Daniel Noboa, quien recientemente denunció que desde la frontera con Colombia se estaría robando energía eléctrica.

Con información de AFP*

Siga leyendo: Votantes en Colombia “tienen que tomar decisiones fuertes” en 2026: líder en salud mundial

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