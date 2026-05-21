Gobierno Petro responde a Bolivia y también expulsa a su embajador en Colombia

Las relaciones diplomáticas entre Colombia y Bolivia han alcanzado su punto más álgido luego de que el gobierno de Rodrigo Paz Pereira decidiera expulsar a la embajadora colombiana en La Paz, Elizabeth García, tras considerar que el presidente Gustavo Petro intervino en asuntos internos de ese país debido a las protestas.
Desde inicios de mayo, campesinos, obreros, mineros y otros trabajadores exigen con fuertes manifestaciones la renuncia del mandatario boliviano, en medio de la peor crisis económica del país en cuatro décadas.
En contexto: Bolivia expulsa a embajadora de Colombia tras declaraciones de Petro sobre crisis política: “persona ‘non grata’”
Petro expresó en una publicación en X que Bolivia vive una “insurrección popular”: “(...) Decía la leyenda que el jaguar americano despertaría si atacaban al cóndor, y el jaguar ha despertado en conciencia popular”, escribió el mandatario.