Ariana Grande cerró su gira mundial con lágrimas y anunció un descanso indefinido de la vida pública

Ariana Grande, quizá una de las voces más capaces y espectaculares de la industria musical, se despidió el martes de su público entre lágrimas, en la última función de su gira “Eternal Sunshine Tour” en el O2 Arena de Londres. Visiblemente emocionada sobre el escenario, la cantante y estrella de “Wicked” agradeció a sus seguidores por “estos 10 conciertos maravillosos en Londres” y por los 41 espectáculos de la gira, que había comenzado en junio en Oakland, California.

El cierre de la gira marca también el inicio de un receso indefinido de la vida pública que la artista, de 33 años, había anunciado semanas antes, luego de una carrera de más de una década marcada tanto por éxitos comerciales como por episodios de trauma, duelo y un escrutinio mediático constante sobre su cuerpo y su vida privada.

Ante un recinto abarrotado, Grande dijo que interpretar esta gira, la primera desde la “Sweetener World Tour” de 2019, había sido una de las experiencias más extraordinarias de su vida y que la atesoraría para siempre. La artista cerró así 41 fechas que la llevaron por Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, con Londres como última parada.

A comienzos de agosto, un representante de la cantante declaró a la revista People que Grande terminaría la gira “por todo lo alto” antes de tomarse un descanso del trabajo y de las apariciones públicas que, según la misma declaración, habían conllevado un escrutinio incesante. Un día después de que trascendiera la noticia de su retiro temporal, la propia Grande aclaró en un concierto en Chicago que la decisión no había sido impulsiva, sino algo planeado desde hacía tiempo. Añadió que sus fans no debían temer que la negatividad la estuviera afectando, y explicó que, por el contrario, necesitaba poner límites, porque los seres humanos a veces requieren un descanso.

¿Qué papel jugó el atentado de Manchester en su salud mental?

Gran parte de la travesía de salud mental de Grande se remonta al atentado terrorista de mayo de 2017 en el Manchester Arena, ocurrido al final de uno de sus conciertos y en el que murieron 22 personas. La cantante ha contado en distintas entrevistas que, tras el ataque, desarrolló trastorno de estrés postraumático, además de cuadros de ansiedad y depresión. En una entrevista con la revista Time, dijo que la música debería ser lo más seguro del mundo, y que por eso el corazón todavía le pesa cada día.

En 2019 llegó otro golpe: la muerte de su expareja, el rapero Mac Miller, por una sobredosis. Grande ha explicado que ambos episodios —el atentado y el duelo— coincidieron con el período más oscuro de su carrera, mientras grababa los álbumes “Sweetener” y “Thank U, Next”. En una entrevista con el pódcast Awards Chatter, de The Hollywood Reporter, contó que hizo mucha terapia para lidiar con el estrés postraumático y con distintos tipos de dolor, y que tener la música como parte de ese proceso contribuyó a salvarle la vida.

¿Cómo ha enfrentado el escrutinio sobre su cuerpo y su vida privada?

Grande ha sido objeto de comentarios recurrentes sobre su apariencia física a lo largo de su carrera, un escrutinio que se intensificó recientemente luego de que el video de su más reciente sencillo, “Petal”, generara preocupación pública por lo delgada que lucía la cantante. Ni Grande ni su equipo han hecho declaraciones médicas sobre su peso o su salud física en ese contexto. La artista también ha pedido en más de una ocasión que no se utilice su música en publicaciones vinculadas con el presidente estadounidense Donald Trump, en medio de la exposición constante que ha acompañado su carrera en los últimos años.

Un día antes del concierto de despedida, Grande informó en redes sociales que sufrió un corte profundo en uno de sus pies, lo que la obligó a prescindir de los tacones altos que suele usar en el escenario durante sus últimas presentaciones en Londres. La cantante aseguró entonces que continuaría con los shows programados y que no podía esperar para presentarse, pese a la lesión.

Por ahora, Grande no ha dado una fecha de regreso a los escenarios ni a las apariciones públicas. Su representante señaló a People que el receso llega después de un período de escrutinio incesante, y la propia cantante ha insistido en que se trata de una decisión meditada, no de una reacción a la presión mediática. Grande viene además de protagonizar la adaptación cinematográfica de “Wicked”, uno de los proyectos más comentados de su carrera reciente como actriz.