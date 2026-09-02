¿Fajas para esconder cocaína? Dos mujeres fueron descubiertas con 5,6 kilos en el aeropuerto de Rionegro

El viaje hacia España terminó antes de llegar a la pista de despegue. Dos mujeres fueron capturadas en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, de Rionegro, Antioquia, cuando presuntamente intentaban sacar del país un cargamento de clorhidrato de cocaína oculto en fajas abdominales de látex.

El procedimiento fue realizado por agentes de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional durante los controles a pasajeros que se disponían a salir del país.

La tecnología tuvo un papel determinante, pues las imágenes obtenidas mediante un escáner corporal o Body Scan mostraron inconsistencias que llevaron a los uniformados a realizar una revisión más detallada.

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De acuerdo con la información entregada por la Policía, las dos pasajeras llevaban 10 paquetes de clorhidrato de cocaína ocultos en fajas corporales adheridas al abdomen. El peso total de la droga llegó a 5.664 gramos.

La operación se desarrolló en el marco de la estrategia Esmeralda Plus, con la que la Policía busca reforzar la detección de sustancias ilícitas mediante controles e instrumentos tecnológicos en puntos de salida del país.

El caso vuelve a mostrar cómo los llamados correos humanos recurren a métodos de ocultamiento cada vez más complejos para intentar burlar los filtros aeroportuarios.

Aquí no se trataba de una maleta con doble fondo ni de paquetes escondidos entre la ropa. La droga iba sobre los cuerpos de las pasajeras, camuflada dentro de las prendas.

El brigadier general William Castaño Ramos, director de Antinarcóticos, explicó que el procedimiento permitió frustrar el envío de más de cinco kilos de cocaína hacia España.

“Con este resultado se afectan las finanzas criminales en poco más de $31 millones en Colombia, y más de US$204.000 en el país de destino”, señaló el oficial.