(Video) Johanna Fadul fue expulsada de La casa de los famosos 3 por comentarios racistas contra “Campanita”

La actriz Johanna Fadul fue expulsada por el Jefe del reality La casa de los famosos 3, luego de los comentarios que hizo contra su compañero Franck Stiward Luna Valencia, conocido como “Campanita”, durante la gala de posicionamiento del 1 de febrero. Estas palabras fueron calificadas por usuarios en redes sociales como “racistas”.
“Me posiciono ante ti porque, definitivamente, tanto tu alma como tu mente están igual de oscuras que tu color de piel... y tu juego tan podrido como el grupo del que haces parte. Por eso quiero que te vayas de la casa”, había dicho Fadul a Campanita durante el posicionamiento.