‘Cosiaca’ llega gratis a YouTube: Teleantioquia estrena la serie a nivel mundial

La serie Cosiaca, una de las producciones más exitosas de la televisión pública en Antioquia, da el salto al entorno digital. Teleantioquia anunció que estrenará la historia de forma gratuita en YouTube, con acceso abierto para espectadores de cualquier país.

Tras su paso por televisión, festivales y redes sociales —y luego de ser reconocida como Mejor Estrategia de Comunicación Digital por la Red TAL— la producción llegará a la plataforma de video más vista del mundo como parte de una apuesta por ampliar su alcance internacional.

Según el canal, la decisión de usar YouTube busca eliminar barreras de acceso, ya que no requiere suscripciones pagas y permite que el contenido esté disponible de manera permanente y bajo demanda.