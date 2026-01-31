x

‘Cosiaca’ llega gratis a YouTube: Teleantioquia estrena la serie a nivel mundial

La producción más vista en la historia del canal Teleantioquia estará disponible desde el 1 de febrero, capítulo a capítulo, sin suscripción y para audiencias globales. Conozca los detalles.

  • ‘Cosiaca’, la serie más vista de Teleantioquia, estará disponible gratis en YouTube desde el 1 de febrero. FOTO: cortesía.
    ‘Cosiaca’, la serie más vista de Teleantioquia, estará disponible gratis en YouTube desde el 1 de febrero. FOTO: cortesía.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 2 horas
bookmark

La serie Cosiaca, una de las producciones más exitosas de la televisión pública en Antioquia, da el salto al entorno digital. Teleantioquia anunció que estrenará la historia de forma gratuita en YouTube, con acceso abierto para espectadores de cualquier país.

Conozca: ¡Por fin se estrenó Cosiaca! La serie hecha en Antioquia dejó a la gente antojada

Tras su paso por televisión, festivales y redes sociales —y luego de ser reconocida como Mejor Estrategia de Comunicación Digital por la Red TAL— la producción llegará a la plataforma de video más vista del mundo como parte de una apuesta por ampliar su alcance internacional.

Según el canal, la decisión de usar YouTube busca eliminar barreras de acceso, ya que no requiere suscripciones pagas y permite que el contenido esté disponible de manera permanente y bajo demanda.

“YouTube es hoy la red social más vista del mundo. Llevar Cosiaca a esta plataforma significa abrirle la puerta a nuevas audiencias y demostrar que una historia con identidad regional puede tener alcance global”, señaló Margarita Arango, gerente de Teleantioquia.

¿Cómo será el estreno?

La serie estará disponible desde el 1 de febrero en el canal oficial de Teleantioquia en YouTube.

Serán 12 capítulos completos, sin cortes ni interrupciones, que se estrenarán diariamente a las 7:30 p. m. hasta el 12 de febrero. Una vez publicados, los episodios permanecerán en línea para verse, repetirse y compartirse sin restricciones.

El lanzamiento también responde a solicitudes de televidentes, especialmente de colombianos en el exterior, que pedían una alternativa digital para acceder a la producción.

Con esta estrategia, el canal busca llevar una historia con sello regional a nuevas audiencias internacionales y reforzar el alcance de la televisión pública en plataformas digitales.

