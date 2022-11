El último baile

En 2020 Netflix estrenó la serie documental The last dance, que narra en diez capítulos narra el ascenso a finales de los noventa de Los Chicago Bulls a la cima de la NBA. El espectador asiste a la evolución de las carreras de Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman y Steve Kerr. La serie ofrece una mirada a los factores sociales vinculados con el deporte y da una idea de la transformación de los deportistas en celebridades mundiales. Tal fue el impacto de The last dance que se convirtió en el documental más visto en 2020.