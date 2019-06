Actor Juan Pablo Espinosa habla por primera vez de su orientación sexual

El actor Juan Pablo Espinosa, conocido por telenovelas como ‘El secretario’ y ‘Secretos del paraíso’, habló por primera vez de manera pública sobre su orientación sexual, en sus redes sociales.

En un video publicado este martes, el actor bogotano, de 38 años, aseguró que su homosexualidad es conocida “desde hace muchos años” por su familia y amigos cercanos, pero que ahora decidió hacerlo público.

“Quiero compartirles algo que por muchos años he compartido con mi familia, con mis seres cercanos, con mis seres amados, con las personas que he trabajado”, dijo en su cuenta de Instagram.

Espinosa explicó que su decisión de hablar públicamente sobre ello es servir como “apoyo” o ser un “referente” para personas homosexuales que aún tienen dificultades de “aceptación”.

“Lamentablemente, creciendo siempre tuve sentimientos donde me sentía que no encajaba, de culpabilidad, de vergüenza, y nunca lo pude compartir con mi familia. Por eso pienso hoy en día que si hubiera tenido una persona que fuera un referente para mí, que me diera apoyo, que me dijera que todo va a estar bien, hubiera sido maravilloso. Por eso quiero convertirme en esa persona”, explicó el actor.

Este es el video completo: