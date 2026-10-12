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Amparo Grisales reveló que le propusieron lanzarse al Senado, ¿cuál fue su respuesta?

En una entrevista con Los Protagonistas, programa de Caracol Radio, la actriz contó la propuesta que recibió de un grupo de amigos de aspirar al Congreso de la República. También habló sobre el actual gobierno y su opinión acerca de los procedimientos estéticos.

  • Actualmente, Amparo Grisales es jurado del reality musical Yo me llamo. FOTO: Cortesía Caracol Televisión.
    Actualmente, Amparo Grisales es jurado del reality musical Yo me llamo. FOTO: Cortesía Caracol Televisión.
El Colombiano
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hace 3 horas
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La actriz Amparo Grisales contó que, hace un tiempo, un grupo de amigos empresarios le propuso incursionar en política. Sin embargo, explicó por qué no aceptó la propuesta de lanzarse al Senado.

Durante una entrevista con el periodista Gustavo Gómez en Los Protagonistas, de Caracol Radio, Grisales recordó cómo fue el momento en el que le llegó esa sugerencia de darle un giro a su trayectoria pública.

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“Me lo propusieron unos amigos (...) empresarios. Me dijeron: ‘Estuvimos hablando y tú tienes buena talla para que te lances y puedas hacer una carrera en política’”, contó la actriz, quien aseguró que recibió el comentario con gratitud, pues lo interpretó como una valoración de su inteligencia y carisma.

“Les agradecí mucho porque quiere decir que soy inteligente o que ven algo carismático en mí, más allá de la belleza, pero desde que nací, mi carrera ha sido mi amante”, afirmó.

En la entrevista con Gómez, Grisales también recordó que algunas de sus exparejas le propusieron dejar su carrera artística, algo que tampoco estuvo dispuesta a hacer.

Para ella, el trabajo ha sido una parte fundamental de su vida, incluso en momentos personales difíciles, como la muerte de su madre. “No sé qué hubiera hecho si no estuviera trabajando y distraída en esto”, expresó.

Durante la conversación, la actriz se refirió al panorama político colombiano. Aseguró que no se identifica con etiquetas políticas y que tener una amistad con alguien no significa estar de acuerdo con todas sus posiciones. “Yo no soy ni samperista ni santista. A mí no me gusta que me pongan apellidos, simplemente soy amiga, a veces estoy de acuerdo con unas cosas y con otras no”, dijo.

Al hablar sobre el actual gobierno nacional encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, Grisales manifestó que le “encanta que haya llegado el ‘Tigre’ porque, la verdad, si no, nos hubiéramos ido no sé a dónde”, afirmó.

¿Qué dijo Amparo Grisales sobre los procedimientos estéticos?

Y otro de los temas que apareció en la charla fueron los procedimientos estéticos. Grisales se refirió a las críticas que reciben las mujeres por envejecer y aseguró que otras personas parecen estar más pendientes de su edad que ella misma. La “Diva de Colombia” relacionó su bienestar con la disciplina, el ejercicio, la alimentación y la espiritualidad.

Además, aprovechó el espacio para advertir sobre los riesgos de los rellenos faciales, especialmente en las mujeres jóvenes que recurren a estas intervenciones sin considerar sus posibles efectos a largo plazo. “Ellas no saben que cuando cumplan 40 o menos van a pagar la cuenta de cobro y ya no hay vuelta atrás”, afirmó.

También hizo varios cuestionamientos sobre las cirugías faciales y sostuvo que los cambios pueden ser perceptibles incluso cuando se busca un resultado discreto. “Por muy perfecta que sea la cirugía, no son perfectas y siempre se notan”, señaló la actriz.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué Amparo Grisales rechazó la propuesta de lanzarse al Senado?
Amparo Grisales no aceptó la propuesta porque su prioridad ha sido su carrera artística. La actriz contó que unos amigos empresarios le sugirieron incursionar en política, pero aseguró que su trayectoria profesional ha sido fundamental en su vida.
¿Qué dijo Amparo Grisales sobre los rellenos faciales y las cirugías estéticas?
Amparo Grisales advirtió sobre las posibles consecuencias a largo plazo de los rellenos faciales, especialmente en mujeres jóvenes. También cuestionó las cirugías faciales y afirmó que sus resultados pueden notarse incluso cuando se busca una apariencia natural.
¿Qué opinó Amparo Grisales sobre Abelardo de la Espriella?
Amparo Grisales expresó una opinión favorable sobre la llegada de Abelardo de la Espriella al escenario político colombiano. Durante una entrevista con Gustavo Gómez en Los Protagonistas, de Caracol Radio, afirmó que le encantaba su llegada y manifestó que no se identifica con etiquetas políticas.
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