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Dos jóvenes habrían comandado un robot a distancia para agredir sexualmente a una menor en Alemania y lo transmitieron en TikTok

Las autoridades incautaron el robot, que estaba escondido en el maletero de un automóvil, y los teléfonos de los sospechosos.

  • Este sería el robot usado para la agresión. Foto: cuenta de X de @polizei_nrw_k
    Este sería el robot usado para la agresión. Foto: cuenta de X de @polizei_nrw_k
Agencia AFP
hace 1 hora
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La policía de Colonia, Alemania, investiga a dos jóvenes de 16 y 19 años por presuntamente utilizar un robot humanoide para agredir sexualmente a una adolescente de 16 años, mientras transmitían el hecho en vivo a través de redes sociales.

El episodio ocurrió el domingo por la noche cerca de un restaurante de comida rápida en esa ciudad. La víctima se encontraba con dos amigas en las inmediaciones de un restaurante cuando el robot se acercó.

Un video que circula en TikTok muestra al dispositivo —de color rojo y dorado, de 1,20 metros de altura— aproximándose a la joven por detrás.

Entérese: Westcol compró un robot humanoide de $330 millones, lo que cuesta más de un apartamento VIS en Medellín

Según la policía de Colonia, Alemania, el dispositivo le habría tocado las nalgas y realizado movimientos de vaivén frente a ella. La joven gritó y se alejó del lugar. Todo quedó grabado.

Mientras ocurría la agresión, los dos sospechosos la habrían grabado, retransmitido en directo por redes sociales y comentado en tiempo real, según el comunicado oficial de las autoridades.

El menor de los dos, de 16 años, sería el propietario del robot. El video que circula en TikTok muestra al humanoide rojo y dorado —con una estética similar al personaje de Iron Man, según el diario alemán Die Zeit— junto a dos hombres, en el momento en que se aproxima a la adolescente.

Uno de los aspectos centrales de la investigación es determinar si los movimientos del robot fueron dirigidos deliberadamente por los jóvenes o si operaba de manera autónoma. La respuesta a esa pregunta podría ser determinante para establecer los cargos.

Tras el episodio, la policía localizó a los dos sospechosos cerca del lugar de los hechos. Al revisar el vehículo en el que se encontraban, los agentes hallaron el robot escondido en el maletero.

También incautaron dos teléfonos celulares que forman parte de la investigación. Ambos jóvenes están siendo investigados, aunque hasta ahora no se ha informado sobre su detención formal.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuál es el estado legal de los dos jóvenes sospechosos en Colonia?
Ambos procesados (de 16 y 19 años) se encuentran bajo investigación formal por parte de la Policía de Colonia y la fiscalía local. Aunque se les incautaron sus equipos y el robot, de momento no han sido cobijados con medida de aseguramiento en centro de detención.
¿Por qué es clave el peritaje sobre el funcionamiento del robot?
Establecer si el robot fue teledirigido en tiempo real por los jóvenes determinará si existió dolo directo en la agresión sexual y la manipulación tecnológica para cometer el delito, lo que modificará la gravedad de los cargos imputados.
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