Esposa e hija de Bruce Willis compartieron nuevas fotos del actor diagnosticado con demencia

Emma Heming, esposa del actor estadounidense Bruce Willis, compartió una nueva fotografía del protagonista de Duro de matar en su cuenta oficial de Instagram. En la imagen, Willis está usando un sombrero y gafas negras, y una camiseta blanca con dibujos infantiles.
En el mensaje que acompaña el retrato, Heming dedicó unas emotivas palabras a Willis, quien fue diagnosticado con demencia frontotemporal (DFT) en febrero de 2023.
Lea: Un cigarrillo en los VMAs: el gesto de Nirvana que “reencendió” el debate sobre el espíritu del rock
“En este próximo capítulo de su vida, Bruce continúa construyendo sobre su legado. Él es, y siempre será, una puta leyenda. Y estoy tan orgullosa de ser su esposa”, dijo Emma, quien realizó esta publicación en el marco de la Semana Mundial de Concienciación sobre la Demencia Frontotemporal.
Esta conmemoración, que se celebra entre la última semana de septiembre y la primera de octubre, tiene el propósito de visibilizar esta condición neurodegenerativa que afecta principalmente los lóbulos frontal y temporal.
La DTF suele manifestarse entre los 45 y 65 años, y sus síntomas más comunes están relacionados con cambios en el comportamiento, la personalidad o el lenguaje, más que en la memoria, por lo menos en la etapa temprana de la enfermedad.